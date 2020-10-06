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Gündem Necati Şaşmaz eşinin ses kayıtlarını ele geçirdi! 12 yıl hapis istemi
Gündem

Necati Şaşmaz eşinin ses kayıtlarını ele geçirdi! 12 yıl hapis istemi

Necati Şaşmaz, boşanmak istediği eşi Nagehan Şaşmaz'ın ses kayıtlarını ve WhatsApp yazışmalarını illegal yollarla ele geçirdiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 09:53:00 -
Necati Şaşmaz eşinin ses kayıtlarını ele geçirdi! 12 yıl hapis istemi

Necati Şaşmaz ve eşi Nagehan Şaşmaz boşanma kararı aldı. Boşanma davası sürerken Necati Şaşmaz, eşine ait olan özel konuşmaları yasal olmayan yollarla ele geçirip CD halinde mahkemeye delil olarak sundu.

Harekete geçen Nagehan Şaşmaz'ın, 11 ayrı ses kaydı ve WhatsApp yazışmalarının 'evlilik birliği içinde kendisine haber verilmeden kayıt altına alındığını' belirterek şikayetçi oldu.

Şikayet dilekçesinde; Necati Şaşmaz'ın boşanma davasında eşinin aleyhine delil olarak kullandığı ses kayıtlarını cep telefonuna kaydettiği, Nagehan Şaşmaz'dan habersiz cep telefonunu alarak Whatsapp Web QR kodunu okutarak kendi bilgisayarından yazışmalarını takip ettiği iddia edildi.

Boşanma davasına bakan Anadolu Adliyesi Aile Mahkemesi, delil olarak olarak kayıt ve yazışmalarla ilişkin bilirkişi raporu aldırdı. Ses kayıtlarının da dökümü istendi.

Nagehan Şaşmaz'ın şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Savcılık suçların uzlaşma kapsamında olduğunu belirterek uzlaştırma müessesini devreye soktu ancak taraflar uzlaşmadı.

12 yıl hapis istemi

Savcılık, Necati Şaşmaz hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' ve 'zincirleme şekilde haberleşmenin gizliliği ihlali' suçlarından iddianame düzenledi. Hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istenen Şaşmaz'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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