Necati Er kimdir nerelidir İBB Şehir Tiyatroları sanatçıyı Necati Er İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Türk Sinema ve Tiyatrosu sanatçılarından Necati Er’in hayatını kaybettiğini Twitter hesabından duyurdu. Necati Er, Kemal Sunal'ın oynadığı Yedi Bela Hüsnü filminde Kız İsmet rolünde oynamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Türk Sinema ve Tiyatrosu sanatçılarından Necati Er’in hayatını kaybettiğini Twitter hesabından duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, sanatçıyı Necati Er’in vefat ettiğini Twitter hesabından şu sözlerle duyurdu: "Türk Sinema ve Tiyatrosu’nun değerli sanatçılarından Necati Er’i kaybettik. Hepimizin başı sağolsun. (1940-2019)" Necati Er kimdir? Necati Er, 1964 yılında Hüsnü Cantürk’ün ‘Çöpçatanlar Kampı’ filmiyle sinemaya giriş yaptı. 1972’de ise yönetmenliğe başlayan Necati Er, 1993 yılında ise ‘Baskı’ dizisini yönetti. ‘Yedi Bela Hüsnü’ filmindeki meşhur ‘Kız İsmet’i canlandırarak hafızalara kazındı.

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