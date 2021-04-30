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Ekonomi Nebati’den rezerv açıklaması
Ekonomi

Nebati’den rezerv açıklaması

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, Merkez Bankası rezerviyle ilgili tartışmaların devam ettiğine dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 19:52:00 -
Nebati’den rezerv açıklaması

Muhalefet tarafından “Kara gün rezervlerini harcadınız” yönünde eleştirilerde bulunulduğunu anımsatan Nebati, şu ifadeleri kullandı: “Kara günden kastınız nedir? Tüm dünya salgınla savaşırken ve son 100 yılın en büyük musibetiyle karşı karşıya kalınmışken bunu kara gün olarak görmemek için ya gözlerinizin kör ya da niyetinizin kötü olması lazım. Tüm dünyanın etkilendiği bir süreçte kara gün tanımını iyice düşünmek lazım. Daha bundan karası yok ki. Biz geçen yıl tüm dünyanın kara gününde Türkiye’yi ak günlere döndürecek tedbirler aldık. Bundan dolayı 128 milyar dolara dair yalanlar ve ithamlar sürekli gündeme getiriliyor. Oysa biliyoruz ki sahte ithamlarda bulunanların ellerinde tek bir somut şey yok.” 2002’de 27.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervinin 2006-2011 döneminde 73 milyar doları; 2020’de de 93.2 milyar doları bulduğunu belirten Nebati, şu açıklamaları yaptı: “Şu anda bu rakam 89-90 milyar dolar seviyesinde. Yani rezerv yerinde duruyor ama bu rezerv kapsamında son 2 yıl içinde ekonomi yönetimi çok önemli bir şey yaptı, ülke dışındaki altınları Türkiye’ye getirdi. Bugün 710 ton civarında altın rezervimiz var. ‘Bu nerede’ diye soruyorlar. Bütün kırılımları belli. Merkez Bankası dünyanın en şeffaf bankalarından biridir. Hukuki ve teknolojik bir altyapısı ve tecrübeli bir kadrosu var, nerede ne yapılacağı, kimin nelerden sorumlu olduğu belli. Nitekim uluslararası standartlarda denetime açık, Sayıştay tarafından da denetlenen Merkez Bankası, Türkiye’nin en önemli ve değeli kurumlarından biri. Bir veriye ulaşmak istediğinizde sadece internet sayfasına gireceksiniz, o sayfada aradığınız tüm veriler şeffaf şekilde var.”

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