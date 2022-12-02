Nebati'den işverenlere EYT müjdesi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT ile ilgili "İşverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda hazırlık başlatıldı." açıklamasını yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, açıklamalarda bulundu.
EYT ile ilgili önemli ifadeler kullanan Nebati şunları söyledi:
İşverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda hazırlık başlatıldı.