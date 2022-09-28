Ne zaman utanacaksın Özgür Özel?

YENİ AKİT ANKARA

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Mersin’de bir polisin şehit olduğu terör saldırısının faillerinden olan ve 9 yıl önce söz konusu teröristin “mağdur gazeteci” olarak nitelendirilmesine ilişkin savunma açıklamasında bulunan CHP’li Özgür Özel’e tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “’11 yıl sonra terörist olacağını nereden bileyim’ demiş. Kendine yakışan kirli dili iade ediyoruz Konu şu,’nereden bilebilirim’dediği 11 yıl önce de zaten terörist ve PKK’lı olduğu için hapiste. Daha kötüsü elinde salladığı evrakta PKK’lı yazıyor zaten. Ne zaman utanacaksınız”