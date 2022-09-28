  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ne zaman utanacaksın Özgür Özel?
Gündem

Ne zaman utanacaksın Özgür Özel?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Mersin’de bir polisin şehit edildiği terör saldırısının faillerinden olan ve 9 yıl önce söz konusu teröristin “mağdur gazeteci” olarak nitelendirilmesine ilişkin savunma açıklamasında bulunan CHP’li Özgür Özel’e tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-28 15:25:00 -
Ne zaman utanacaksın Özgür Özel?

YENİ AKİT  ANKARA

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Mersin’de bir polisin şehit olduğu terör saldırısının faillerinden olan ve 9 yıl önce söz konusu teröristin “mağdur gazeteci” olarak nitelendirilmesine ilişkin savunma açıklamasında bulunan CHP’li Özgür Özel’e tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “’11 yıl sonra terörist olacağını nereden bileyim’ demiş. Kendine yakışan kirli dili iade ediyoruz Konu şu,’nereden bilebilirim’dediği 11 yıl önce de zaten terörist ve PKK’lı olduğu için hapiste. Daha kötüsü elinde salladığı evrakta PKK’lı yazıyor zaten. Ne zaman utanacaksınız”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23