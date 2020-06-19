Ne zaman sıkışsa sivillere saldırıyor

Bebek, çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu binlerce kişiyi katleden teröristler, son hain saldırıyı Şırnak’ın Silopi ilçesindeki 4 işçiye karşı yaptı.

PKK’lı teröristler, 8 Haziran 2020’de Van’da 2 işçi şehit etmiş, 8 işçiyi yaralamıştı. 14 Mayıs’ta da uzun namlulu silahlarla Vefa Destek Grubu’na saldırmış ve belediye çalışanı Yıldırım Demir ile araçtaki Kinyaz Karalıoğlu’nu şehit etmişlerdi. PKK’nın bu alçak saldırıları tüm Türkiye’de olduğu gibi bölge halkı tarafından da lânetleniyor.

Akit’e konuşan Şehit Aileleri Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, “Bu saldırılar, örgütün acziyetinin göstergesidir” derken Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, “Devletimiz ne zaman vatandaşını refaha kavuşturmak için çabalasa bu hainler sivillere saldırıyor. Ancak, artık kimseyi yıldıramazlar. Her kardeşimizin intikamı elbet alınır” dedi.