SSK’dan ne kadar emekli maaşı alırım? sorusu milyonlarca çalışan tarafından sorgulanmakta. Ne zaman emekli olurum? Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? İşte bu sorular üzerine hazırladığımız haberden tüm ayrıntıları görebilirsiniz. Başta EYT’liler olmak üzere binlerce çalışan emekli olmanın hayalini kuruyor. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar emekli maaşı alırım? sorusu çalışanlarca sorulurken, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı olan tüm vatandaşlar, ne zaman emekli olabilirim uygulamasını kullanarak bilgilerini görebilirler.

SSK emeklileri ve Bağkur emeklilerinin 2020’de ne kadar zam alacağı merak ediliyor. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre 2020 emekli maaşı zam oranı şekillenmeye başladı. Milyonlarca emeklinin cebine girecek olan Ocak 2020 zammına ilişkin yapılan açıklamalarda emekliler yeni yılda yüzde 6.65 zam alacak. Peki emekli olacakların sorduğu “Ne zaman emekli olabilirim ne kadar maaş alabilirim?” sorusuna ilişkin habere gelecek olursak, SGK emeklilik maaşı hesaplama işlemleri için Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sayfasında bir uygulamayı çalışanların hizmetine sunmuş bulunmaktadır.

Bu uygulama sayesinde emekli maaşı hesaplama işlemi gerçekleştirilebilir. SGK Emekli Maaşı Hesaplama Nasıl Yapılır? SGK'nın internet sayfasında bulunan bu uygulama ile sigortadan emekli olacak kişilerin emekli maaşı hesaplamasına olanak sağlanmaktadır.

SSK 4A emekli maaşı hesaplama

Emekli maaşı hesaplama 4A yani eski ismiyle SSK için e-SGK sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Bu sorgulamanın yapılabilmesi için izlenmesi gereken adımlar şu şekilde sıralanabilmektedir;

https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/servlet adresine giriş yapılması gerekmektedir.

Açılan sayfada girilmesi gereken bilgiler doldurulduktan sonra ‘Sorgula’ seçeneğine tıklanmalıdır.

Doldurulması gereken bilgiler;

C kimlik numarası

SSK sicil numarası

Baba adı

Nüfus il

Doğum tarihi

Bağkur emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

Yeni ismiyle 4B, eski ismiyle BAĞ-KUR olan sosyal güvenlik statüsü için emekli maaşı hesaplama işlemleri online olarak E-Devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir.

Memur emekli maaşı hesaplama

Memur emekli maaşı hesaplama işlemi E-Devlet kapısı üzerinden yapılabilmektedir. Kamu çalışanları için yapılacak olan emekli maaşı hesaplamalarında birçok değişken olduğu hesaplamaların yapılması kişiye özel değişmektedir. 4C emekli maaşım ne kadar öğrenmek istiyorum ya da ne kadar olacak öğrenmek istiyorum diyorsanız izlemeniz gereken adımlar şu şekilde sıralanabilmektedir. Öncelikle https://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adresine giriş yapılması gerekmektedir.

Açılan sayfada bazı bilgilerin doldurulması gerekmektedir. Bu bilgiler;

Derece (1’den 15’e kadar)

Kademe (1’den 9’a kadar)

Ek gösterge

Makam+ Temsil+ Görev Tazminat Göstergesi

Hizmet Yılı

Hizmet Ayı

Kıdem Yılı

İkramiye Yılı

Aylık Tarihi

Pay/Payda

Kademeli Tazminat Ek Gösterge

Tüm bilgiler uygun şekilde doldurulduktan sonra Hesapla butonuna tıklanması gerekmektedir.

İşte 2020 emekli maaşları ne kadar olacak? sorusuna cevap olarak emekli maaşları tablosu

1200 TL mevcut maaşa 79.8 TL zam

1400 TL mevcut maaşa 93.1 TL zam

1600 TL mevcut maaşa 106.4 TL zam

1800 TL mevcut maaşa 119.7 TL zam

2000 TL mevcut maaşa 133 TL zam

2200 TL mevcut maaşa 146.3 TL zam

2400 TL mevcut maaşa 159.6 TL zam

2800 TL mevcut maaşa 186.2 TL zam

3000 TL mevcut maaşa 199.5 TL zam

3200 TL mevcut maaşa 212.8 TL zam

3400 TL mevcut maaşa 226.1 TL zam

3600 TL mevcut maaşa 239.4 TL zam

3800 TL mevcut maaşa 252.7 TL zam

4000 TL mevcut maaşa 266 TL zam

4200 TL mevcut maaşa 279.3 TL zam

4400 TL mevcut maaşa 292.6 TL zam

4600 TL mevcut maaşa 305.9 TL zam

4800 TL mevcut maaşa 319.2 TL zam

5000 TL mevcut maaşa 332.5 TL zam

5200 TL mevcut maaşa 345.8 TL zam

5400 TL mevcut maaşa 359.1 TL zam

5600 TL mevcut maaşa 372.4 TL zam