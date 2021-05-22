Aşı tedariki konusunda yaşanan gelişmeler salgınla ilgili olarak herkesin yüzünü güldürdü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, milyonlara müjde verdi. Peki, kim ne zaman aşı olacak?

Ne zaman aşı olurum? 20 yaş üstüne ne zaman aşı sırası gelecek?

Gazeteci Ahmet Hakan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü. Ahmet Hakan bu sohbeti, köşesine taşıdı. Ahmet Hakan, Bakan Koca'ya "“Türkiye’nin aşı sorunu halloldu, bu iş bitti diyebilir misiniz?” sorusunu yöneltti. Bakan Koca, "“Bu iş bitmiştir. Sorun çözülmüştür" cevabını verdi.

Aşı tedariki ve aşı sırasıyla ilgili olarak Bakan Koca, "30 milyon aşıyı, 30 milyon kişiye yapacağız. BioNTech’in birinci dozu, yüzde 78 oranında bir koruma sağlıyor. O korumadan yararlanacağız. Bu bizim için önemli bir kazanım olacak. Böylece yaza daha güvenli girmiş olacağız. Haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak. Sputnik ve Sinovac’la yaptığımız anlaşmalar var. Oralardan gelecek aşılar var... O aşıları da bekliyoruz. Ama bugün öyle bir noktadayız ki... Sputnik ve Sinovac hiç gelmese bile sorunumuzu çözmüş durumdayız” dedi.

BioNTech aşısının iki dozu arasındaki süre 6 ila 8 haftaya çıkarıldı. Haziran ayında gelen 30 milyon dozun 30 milyon kişiye yapılacağı, ikinci dozların saklanmayacağı belirtildi. Vatandaşlara ikinci doz aşı gelecek ikinci parti aşılarla yapılacak.