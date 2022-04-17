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Spor Ne yaptın Mario Balotelli!
Spor

Ne yaptın Mario Balotelli!

Süper Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor Kasımpaşa'nın konuğu oldu. İlk yarının sonlarına gelirken Balotelli direkt kırmızı kartla oyun dışına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 17:45:00 - 2022-04-17 17:45:37
Ne yaptın Mario Balotelli!

Süper Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor Kasımpaşa'nın konuğu oldu. İlk yarının sonlarına gelirken Balotelli direkt kırmızı kartla oyun dışına alındı. İtalyan futbolcu bu karar sonrası adeta çılgına döndü. Rakibinin ayağına basması sonucu hakem tarafından oyundan ihraç edilen golcü oyuncu haftaya oynanacak Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.

Süper Lig'de 33. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. İki takımın da mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı maçta ilk yarının sonunda ilginç bir olay yaşandı. Adana Demirspor kariyerinde ilk kırmızı kartını gören Balotelli sinirden çılgına döndü.

Karşılaşmada ilk yarının son dakikalarında rakibine yaptığı sert müdahalenin ardından kırmızı kart görerek oyun dışına alınan Balotelli çılgına döndü. Yapılan itirazların ardından karar değişmedi ve yıldız oyuncu takımını 10 kişi bıraktı.

SOSYAL MEDYA KARIŞTI
Balotelli'nin kırmızı kart görüp haftaya oynanacak Trabzonspor maçında cezalı duruma düşmesinin ardından sosyal medya karıştı. Fenerbahçe taraftarları Balotelli'nin kırmızı kart görmesinin ardından büyük tepki gösterdi. Şampiyonluk yolunda Trabzonspor'un puan kaybetmesini bekleyen sarı-lacivertliler, Balotelli gibi golcü bir oyuncunun bu kadar önemli bir maçta oynamayacak olması ortalığı karıştırdı.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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