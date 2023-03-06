Ne yaptıkları belli değil: Biz hala masadayız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp 6'lı Masa'dan kalkmasının yankıları sürerken, konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, seçimlerin ikinci tura kalması halinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini belirterek, "Eğer seçim ikinci tura kalırsa biz bütün desteğimizi Erdoğan'ın karşısına yığacağız." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkıp 6'lı Masa'dan ayrıldı. İYİ Parti'nin bundan sonra nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu olurken, dikkat çeken bir açıklama geldi.

"Kılıçdaroğlu'nu destekleriz"

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Halk Tv yayınında, seçimlerin olası ikinci turunda Erdoğan-Kılıçdaroğlu arasında yapılacak yarış için İYİ Parti'nin nasıl bir strateji izleyeceği sorusuna, "Siyaset çözüm sanatıdır. Netice almayı gerektirir. Biz güçlü bir tek adayla Erdoğan rejimini devirmeye devam etmeyi istiyoruz. Bir ara formülle masanın birlikteliğinin sürmesi demokrasi açısından önemli. Eğer seçim ikinci tura kalırsa biz bütün desteğimizi Erdoğan'ın karşısına yığacağız." yanıtını verdi.

"Süreç daha diplomatik yönetilebilirdi"

Çömez, şunları söyledi: "Süreç daha diplomatik daha uyumlu yönetilebilirdi. Hala bu şans var mı; ben hala bu şans olduğunu düşünüyorum. Amaç Türkiye'nin içinde bulunduğu vahim durumdan Türkiye'yi kurtarmak. Önümüzdeki günlerde neler olacak hep birlikte göreceğiz. Ben 6'lı masanın tezlerini savunan herkesin aynı fikirde olacağını biliyorum.

"Mutabakat metnine sonuna kadar sadığız"

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Bakmamız gereken Türkiye'nin istikbali. Yapılmış bütün çalışmaları masanın kurulduğu günden beri açıkladığı deklarasyonlarına sadığız. Yapılan bütün çalışmaları çok değerli buluyoruz. Yüzlerce sayfadan oluşmuş mutabakat metnine sonuna kadar sadığız ve savunuyoruz. 26 Ocak tarihli toplantıda deniliyor ki; cumhurbaşkanı adayını belirlemede 6 liderin ortak karar alacağı ve dayatma mantığı ile bu işin olmayacağı vurgulanmıştı.

"Akşener partimizin görüşlerini ortaya koydu"

Sayın Akşener ben aday değilim dedi. İkincisi mutlaka ortak bir karar verilmesi lazım ve tek arayla gidelim vurgusunu hep yaptı. Dayatmalara itirazı olduğunu, noter olmadığını birçok kez söyledi. Son toplantıda bir adaylık söz konusu oldu. Sayın Akşener partimizin görüşlerini ortaya koydu.

"Anket sonuçlarında veriler tutarsız"

Bizim elimizdeki anket sonuçlarında veriler biraz tereddütlü. 28 Şubat deklarasyonuna vurgu yaparak bir anket çağrısı yaptık. Her partinin önereceği bir anket firmasının yapacağı anketlerin ortalamasının alınması önerildi.

"Biz hala masadayız"

Altını açıkça çiziyoruz. Mutabakat metinlerine sonuna kadar sadığız. Masadan biz kalkmadık biz hala masadayız. Asla ve asla Cumhur İttifakı'nın, Erdoğan ve avanelerinin el ovuşturmasına müsaade etmeyeceğiz.

"Prensiplere uyulursa Kemal Bey'in adaylığına itirazımız yok"

Biz Erdoğan'ın tek adam rejimini şiddetle reddediyoruz. Kemal Bey'in adaylığına itiraz yok. Kemal Bey önemli ve değerli bir siyasetçidir. Sayın Akşener bizimle yaptığı toplantılarda bugün dahil kendisi için bunları tekrarlamıştır. Karşı çıktığımız şey prensiplerden sapılması. Bu prensiplere uyulursa Kemal Bey'in adaylığına itirazımız yok. Altı ayrı siyasi partinin belirleyeceği 6 ayrı anket şirketinin verilerine biz saygı duyacağız. Bizim kişilerle ilgili bir tartışmamız yok. Prensipler ve ilkeler çerçevesinde bakalım.

"Biz seçilecek aday istiyoruz"

Bu ülkede yıllardır anket yapılıyor. Yanılanlar da oldu isabetli karar açıklayanlar da oldu. Hakiki anket sandıktır. Ama o masayı oluşturan bütün bileşenlerin ortak niyeti Erdoğan rejiminden kurtulmaktır. Biz seçilecek aday istiyoruz. Kişilikle ilgili bir tavrımız yoktur. Masanın prensipleri çiğnendi prensiplere dönülmesi halinde masaya döneriz.

"Kumar masası tanımı 6'lı masa için değil"

Ölüm ve sıtma konusuna gelince. Metaforları başka alana çekmenin gereği yok. Biz emin ve güvenli bir şekilde devam edip kazanmak istiyoruz. Kumar masası tanımı 6'lı masa değil Cumhur İttifakı içindir. Kumar masası lafı Erdoğan ve etrafı ile ilgilidir. Noter masasında olmayacağız demek dayatmalara itiraz edeceğiz demektir."