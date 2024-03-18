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Siyaset Ne yapsa olmuyor! Davutoğlu son denemeleri yapıyor sanki...
Siyaset

Ne yapsa olmuyor! Davutoğlu son denemeleri yapıyor sanki...

Yeniakit Publisher
2024-03-18 16:50:00 - 2024-03-18 18:03:20
Ne yapsa olmuyor! Davutoğlu son denemeleri yapıyor sanki...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kars'ta boş meydana konuştu.

6'lı masada iktidar hayali kurup hezimet yaşayanlardan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kars'ta boş meydana seslendi.

Yerel seçimler kapsamında mitinglerini sürdüren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise Kars'a gitti. Kars Kağızman'da partisinin düzenlediği mitingde konuşan Ahmet Davutoğlu, umduğunu bulamadı.

Davutoğlu'nu dinlemeye adeta "bir avuç" insan geldi. Kars'ta küçük bir kalabalığa seslenen Davutoğlu, destek istedi. 

Umduğu kalabalığı toplayamayan Ahmet Davutoğlu, konuşması sırasında bazı vaatlerde de bulundu. Davutoğlu'nun konuşması esnasında yanında bulunan partililerin de keyiflerinin olmadığı gözlendi.
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