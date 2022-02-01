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Spor Ne umutlarla Aslan oldu, şimdi gidiyor
Spor

Ne umutlarla Aslan oldu, şimdi gidiyor

Galatasaray'da forma şansı bulamayan orta saha oyuncusu Aytaç Kara, Süper Lig takımlarından Göztepe ile her konuda anlaşma sağladı. İzmir ekibinin teklifini kabul eden 28 yaşındaki futbolcunun hafta sonuna kadar resmi sözleşmeyi imzalayacağı kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 12:11:00 -
Ne umutlarla Aslan oldu, şimdi gidiyor

Galatasaray'da forma şansı bulamayan orta saha oyuncusu Aytaç Kara, Süper Lig takımlarından Göztepe ile her konuda anlaşma sağladı. İzmir ekibinin teklifini kabul eden 28 yaşındaki futbolcunun hafta sonuna kadar resmi sözleşmeyi imzalayacağı kaydedildi.

Süper Lig'de aranın ardından pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda İzmir derbisinde Altay'la karşı karşıya gelecek Göztepe yerli transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Galatasaray'da forma şansı bulamayan orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile her konuda anlaşma sağladı. Göztepe'nin teklifini kabul eden 28 yaşındaki futbolcunun hafta sonuna kadar resmi sözleşmeyi imzalayacağı kaydedildi. Göztepe ve Galatasaray yönetiminin de Aytaç transferinde el sıkıştığı bildirildi. Sezon başında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Aytaç, ligde sadece 6 maça çıktı. Bu karşılaşmaların yalnızca birinde ilk 11'de görev alabilen Aytaç, 234 dakika sahada kaldı.

Aytaç Kara, Avrupa kupalarında ise yine toplam 6 müsabakada forma giyme şansı buldu. Göztepe'nin her konuda anlaşma sağladığı Aytaç, ezeli rakip Altay'ın altyapısından yetişip vitrine çıktı. Göztepe'nin Aytaç'ın dışında şimdilik herhangi bir takviye yapmayı planlamadığı bildirildi.

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