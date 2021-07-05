Ne Sözcü, ne de Cumhuriyet… Ali Karahasanoğlu bir kez daha haklı çıktı

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerinin Başbağlar katliamı konusundaki vicdansız, rezil tutumları masaya yatırıldı.

Sivas Madımak'taki olayın herkesi üzdüğünü ve herkesin provokatif saldırıları kınadığını vurgulayan Karahasanoğlu, Başbağlar'daki katliamı ise Sözcü ve Cumhuriyet gibi muhaliflerin görmezden geldiğini, hatırlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Konuya dair konuşan Karahasanoğlu şunları söyledi:

Dün akşam yazı kaleme alırken, bunların 28 yıldır nasıl vicdansızca haberlere imza attıklarını bildiğim için, Sözcü olmazsa Sözcü'deki ekibin geçmiş yıllarda bulundukları gazetelerde 28 yıldır nasıl ahlaksızca haberlere imza attıklarını bildiğim için, riski de göze alarak akşam kaleme aldığım yazıda dedim ki, Sözcü, Cumhuriyet sizin paranıza layık değil, açın internetten birinci sayfalarına bakın... (Cumhuriyet'in) Birinci sayfasında bir tane "Başbağlar" diye bir şey var mı ya? Sivas ama vardı. Hemen. Anında. Olmasını da eleştirmiyorum. Sivas'ı da hatırlatsınlar Başbağlar'ı da hatırlatsınlar. İkisini de hatırlatsınlar. Cumhuriyet bahsediyor mu? İç sayfalarında dahi yok. Ama yıl dönümünden 3 gün sonra dahi Sivas katliamı var.

Sözcü gazetesi, hemen logosunun yanında büyük bir başlık halinde vermişti Sivas olayını. Versinler. E peki Başbağlar'ı da ver kardeşim. Orada da 33 insan öldü, orada da 33 insan öldü. Oradakiler candı da diğerler can değil mi kardeşim? Siz gerçekten insansanız, gerçekten insana saygıdan dolayı, bu ülkede katliamlar olmasın diye Sivas'ı andıysanız, Sivas'ı hatırlattıysanız, aynısını Başbağlar'da da hatırlatmanız gerekirdi.

Eğer hatırlatmıyorsanız, siz aslında şunu diyorsunuz; Eğer PKK 33 kişiyi öldürüyorsa oh olsun!..