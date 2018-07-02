Ne sıklıkla tuvalete çıkıyorsunuz?

Bu konuda kesin bir sayı belirlemek oldukça zordur. Çünkü insanların metabolizmalarının farklı olmasının yanı sıra günlük gıda tüketimlerinin farklı olması bu sayıyı değiştirebilir. Aynı zamanda insanlar günlük tüketimlerini artırdıklarında da tuvalete çıkma sayılarında artışlar gözlenebilir. Herhangi bir rahatsızlığı olmayan bir kişi ortalama olarak günde 5 ila 6 kere idrar yapması normal olarak karşılanır. Yine ortalama olarak bir buçuk litre idrar çıkarması normal olmakla birlikte tüketilen sıvılara bağlı olarak bu oranda değişmeler oluşabilir. İdrarın dışında büyük tuvalete çıkma ortalama olarak günde bir veya iki kere normal olarak karşılanır.

Büyük tuvalet idrar atımına göre farklılık gösterir. Bazı insanlar bağırsak terbiyesi denilen duruma bağlı kalarak günün belirli saatlerin büyük tuvaletini yaparak bir periyot haline getirmektedir. Tabi bu durumunda aksaması görülebilir. Kişinin örnek olarak yüksek gıda tüketmesinin yanı sıra bağırsakların harekete geçiren gıdalar tüketmesi büyük tuvalet zamanlarını değiştirebileceği gibi sıklığını da değiştirir.

Bireylerin yaşadığı bazı durumlarda tuvalet sıklıklarının bazı sorunlar nedeni ile değiştiği anlaşılabilir. Günde en az bir kere tuvalete çıkmayanlar bu durumdan şüphelenebilir. Yetişkin insanlar birkaç gün büyük tuvalete çıkmadıklarında bu durumun araştırılmasını sağlamalıdır.

Büyük tuvalete çıkma sayısının azalması gibi artması da önemlidir. Eğer günde üç veya dört seferden fazla tuvalete çıkmanın yanı sıra ishal görülürse bir hastalıktan şüphelenebilir. Böyle durumlarda acil olarak bir hekime başvurulması gerekir.

İdrar atımlarında da ortalama sayıların dışına çıkıldığında ve bu durumun belirli süreler devam ettiği durumlarda yaşanılan sorunların araştırılması ve tedavi gerekiyorsa tedavinin başlatılması gerekir.

TUVALETE ÇIKMA SIKLIĞI NEDEN DEĞİŞİR?

Eğer büyük tuvalete çıkma sayınızda ciddi azalışlar görülüyorsa bu durumda kabızlıktan şüphelenebilirsiniz. Halk arasında oldukça aşina olunan bu rahatsızlığı birçok sbebi olabilir. O anki yenilen gıdalardan meydana gelebileceği gibi farklı hastalıkların tepkimesi olarak da kendini gösterebilir.

Tuvalete çıkma sıklığınızda artış görüldüğünde ise ve özellikle ishal durumları baş gösteriyorsa bu durumda da doktora başvurulmalıdır. Birçok hastalık vücutta belirti olarak ishal ve sık tuvalete çıkma durumlarını beraberinde getirir ve bu durum insanları olumsuz etkiler.

Tedavi için dahiliye bölüme başvurmanız gerekir. İç hastalıklar uzmanı durumu inceleyerek gerekli testleri yapıp tedaviye başlayıp tuvalete çıkma sıklığınızdaki bu değişimlerin tedavi edilmesini sağlayarak bu durumunda düzene girmesini sağlayabilir.