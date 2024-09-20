Ne siber saldırısı? Resmen sivillere yönelik bir vahşet!

“Elektronik savaş” diyerek, soykırımı/toplu insan öldürmeyi basitleştirmeye çalışanlara asla kulak asmayın..

Eski genel yayın yönetmeni, yurtdışında kaçak yaşayan Cumhuriyet gazetesine inanmayın.

“İsrail, Hizbullah’ın kullandığı çağrı cihazlarını nasıl patlattı” başlığı ile, sanki bir savaş içinde, karşı taraftaki askerlere karşı bir saldırı olmuş gibi, olayı normalleştirmeye çalışanlara dikkat edin...

Patronu yurtdışında yaşayan Sözcü gazetesinin, o başlığındaki oyuna alet olmayın..

İsrail’in sergilediği vahşet çok net.

Çağrı cihazlarının binlercesinin toplu olarak patlatılması, siber saldırı değildir..

Elektronik saldırı hiç değildir..

Olay, dünyayı, terörize etmektir.

Tüm dünya insanlarını korkutmak, tedhiş hareketleri ile sindirmek demektir.

Olayın basit bir hacker olayı gibi göstererek, cihazlara toplu istek göndererek, pilin yorulmasını sağlayıp, çevresine zarar vermek şeklinde konuyu masumlaştırmaya çalışanlar bilmelidir ki, yarınki hedef de kendileri olabilecektir..

Bir mağazadan aldıkları elektronik aletin içinde, bir yiyeceğin arasında, bindikleri bir arabanın içine yerleştirilen patlayıcılar, kendilerinin de sonunu getirebilir.

Bunun için, sadece ve sadece İsrail’in kızması yeterlidir..

Sonuç olarak, gerçeklere gözlerimizi artık kapatmamalı, kısır tartışmalara son vermeli, hele hele, “İsrail ile ticaret devam ediyor mu, etmiyor mu” tartışmalarını bir kenara bırakıp. Artık hızla çözüm odaklı harekete girişilmelidir.

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