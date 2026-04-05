Ne Samsunspor ne de Konyaspor!
Süper Lig’de gündüz mesaisinde oynanan maçta Samsunpor ile Konyaspor 2-2 berabere kalarak 1 puanla yetinmek zorunda kaldılar.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor sahasında konuk ettiği Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Samsunspor'un gollerini 42 ve 72. dakikalarda Holse kaydederken Tümosan Konyaspor'un gollerini 23. dakikadaki penaltı atışında Bardhi ve 78. dakikada Kramer ağlara yolladı.
Konyaspor'da Adamo Nagalo 90. dakikada penaltıya sebebiyet vererek, kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Samsunspor'da Olivier Ntcham penaltı atışında kaleci Bahadır'ı geçemedi.
Beraberliğin ardından Samsunspor 36, Tümosan Konyaspor 31 puana yükseldi.
Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ederken Samsunspor deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan kırmızı beyazlılar hafta içinde erteleme maçında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.