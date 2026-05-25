  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ünlü hoca yola çıkacak mı? Antonio Conte'nin aradığı Fenerbahçe'de fazlasıyla var Bu sefer gönül rengine imza atacak! Galatasaray'a koyu Galatasaraylı! Taraftarlığı işi çözecek Taşı tespih ve takıya dönüştürüyorlar! Oltu taşında ezber bozan atölye Gazzeli çocuklara bayram kıyafeti Yüzlerini Kızılay güldürdü 'Yetmez' deyip bu yöntemi uygulaması... Aziz Yıldırım'ın transfer stratejisi tartışma oluşturacak! Sabancı Holding ünlü şirketin kontrolünü tamamen ele geçirdi TRT'den 15 Temmuz dizisi! Yavuz Bingöl'ün oynayacağı rol herkesi şaşırttı! Çamaşır suyuyla ev temizleyenlere uzmanlardan uyarı: Bir zararı daha ortaya çıktı! Kansere yol açıyor mu? Yanıt geldi Türkiye’nin nükleer gücünde tarihi adım! Dev sistem yerine yerleştirildi
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Taşı tespih ve takıya dönüştürüyorlar! Oltu taşında ezber bozan atölye
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Taşı tespih ve takıya dönüştürüyorlar! Oltu taşında ezber bozan atölye

Erzurum’un Oltu ilçesinde 'kara kehribar' olarak bilinen Oltu taşı, tamamı kadınlardan oluşan atölyede işleniyor.

#1
Foto - Taşı tespih ve takıya dönüştürüyorlar! Oltu taşında ezber bozan atölye

Erzurum’un Oltu ilçesinde yıllardır erkeklerin ağırlıkta çalıştığı Oltu taşı işçiliğinde bu kez kadın ustaların emeği öne çıkıyor.

#2
Foto - Taşı tespih ve takıya dönüştürüyorlar! Oltu taşında ezber bozan atölye

Türk Patent ve Marka Kurumu'nun coğrafi işaret belgesi verdiği Oltu taşı, ilçenin en önemli ekonomik kazançlarından biri. Çıkarılmasından işlenmesine, tespih ve takı haline getirilmesine kadar erkeklerin çalıştığı sektöre artık kadın eli değdi. Oltu'da bir atölye tamamen kadın çalışanlardan oluşuyor. Madenden çıkarılarak atölyeye getirilen taşları önce keserle küçük parçalar haline getiren kadınlar, daha sonra atölyedeki makinelerde sırayla işleyerek tespih, takı ya da hediyelik eşyaya dönüştürüyor. Kadınlar, el emeği ürünleriyle hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de bölge ekonomisine destek oluyor. Atölyede çalışanların tamamını kadınlar oluşturuyor.

#3
Foto - Taşı tespih ve takıya dönüştürüyorlar! Oltu taşında ezber bozan atölye

Atölyede taş ustalığı yapan Aliye Yıldırım, mesleğinin hayatında önemli bir yeri olduğunu belirterek, "Oltu taşı yapımı bana maddi ve manevi çok şey kattı. Çocuklarım da yaz tatillerinde çalışıyor. Bu iş sayesinde çocuklarımı üniversitede okutuyorum. İşimi çok seviyorum. Çalıştıkça mutlu oluyorum, stres atıyorum" dedi.

#4
Foto - Taşı tespih ve takıya dönüştürüyorlar! Oltu taşında ezber bozan atölye

İlçede kadınların çalışmak için Oltu taşı sektörünü tercih ettiğini belirten Tuba Açıkgöz ise Oltu taşı sektörünün bölgede kadınların en çok tercih ettiği alanlardan biri olduğunu söyledi. Açıkgöz, "Oltu taşı hem ham taş hem de tespih olarak işleniyor. Biz de en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Kadın istihdamı konusunda hem çalıştığımız iş yerinde hem de bölgemizde öncü olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu. Kadın ustalar, Oltu taşına sevgiyi ve zarafeti işlediklerini belirterek, mesleklerini gelecek kuşaklara aktarmayı hedeflediklerini söyledi.

#5
Foto - Taşı tespih ve takıya dönüştürüyorlar! Oltu taşında ezber bozan atölye

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İslamoğlu'ndan peygamberlik müessesesine alçakça saldırı! Mağara benzetmesiyle kutsal vahiyleri hedef aldı!
Gündem

İslamoğlu'ndan peygamberlik müessesesine alçakça saldırı! Mağara benzetmesiyle kutsal vahiyleri hedef aldı!

Yaptığı skandal açıklamalarla sık sık İslam akidelerini hedef alan Mustafa İslamoğlu, bu kez sınırları tamamen zorlayarak peygamberlik müess..
Tamar Tanrıyar Murat Emir’in bir kadınla otel görüntülerini yayınladı! İşte o görüntüler
Gündem

Tamar Tanrıyar Murat Emir’in bir kadınla otel görüntülerini yayınladı! İşte o görüntüler

Gazeteci Tamar Tanrıyar, sosyal medya hesabı üzerinden CHP Milletvekili Murat Emir hakkında çarpıcı görüntüler paylaşarak dikkat çeken açıkl..
Resmi Gazete'de yayımlandı! kapatma kararı iptal edildi
Gündem

Resmi Gazete'de yayımlandı! kapatma kararı iptal edildi

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Bilgi Üniversitesi hakkında daha önce alınan kapatma kararı iptal edildi.
Biber gazından CHP Genel merkezinde göz gözü görmezken 'Domuzcu Canan’dan köpekli paylaşım: Nalları dikmiş Rocky..!
Gündem

Biber gazından CHP Genel merkezinde göz gözü görmezken 'Domuzcu Canan’dan köpekli paylaşım: Nalları dikmiş Rocky..!

Kocasının çeyrek domuzu 7 dakikada bitirmesinden duyduğu gurur nedeniyle ismi Domuzcu Canan’a çıkan CHP’nin eski İstanbul İl Başkanı Canan K..
Genel merkezden çıkarılan Özgür yine şov yaptı
Gündem

Genel merkezden çıkarılan Özgür yine şov yaptı

CHP Genel Merkezi’nden çıkarılan Manisa Milletvekili Özgür Özel, partinin önünde açıklama yaptı. Özel, “Genel merkezden geri gelmek üzere çı..
CHP eylemcilerine yargı darbesi! Polise saldıran ve vatandaşın üzerine araç süren zorbalara soruşturma!
Gündem

CHP eylemcilerine yargı darbesi! Polise saldıran ve vatandaşın üzerine araç süren zorbalara soruşturma!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkeme kararı sonrası CHP Genel Merkezi’nde sokağı karıştırmaya çalışan ve asimetrik bir kaos peşinde koşan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23