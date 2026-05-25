Taşı tespih ve takıya dönüştürüyorlar! Oltu taşında ezber bozan atölye

İlçede kadınların çalışmak için Oltu taşı sektörünü tercih ettiğini belirten Tuba Açıkgöz ise Oltu taşı sektörünün bölgede kadınların en çok tercih ettiği alanlardan biri olduğunu söyledi. Açıkgöz, "Oltu taşı hem ham taş hem de tespih olarak işleniyor. Biz de en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Kadın istihdamı konusunda hem çalıştığımız iş yerinde hem de bölgemizde öncü olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu. Kadın ustalar, Oltu taşına sevgiyi ve zarafeti işlediklerini belirterek, mesleklerini gelecek kuşaklara aktarmayı hedeflediklerini söyledi.