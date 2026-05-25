Bu sefer gönül rengine imza atacak! Galatasaray'a koyu Galatasaraylı! Taraftarlığı işi çözecek
AS Roma'nın milli sağ beki Zeki Çelik için Galatasaray tüm şartları zorluyor.
Gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda savunma hattında köklü bir değişime hazırlanan Galatasaray, sağ bek bölgesi için hedeflerini netleştirdi. Sarı-kırmızılı kulübün transfer listesinin üst sıralarında yer alan milli futbolcu Zeki Çelik için İtalya ve Türkiye hattında sıcak gelişmeler yaşanıyor.
La Repubblica'nın bugünkü manşetlerine taşınan habere göre; Türkiye'den tecrübeli sağ bek için çok ciddi ve önemli bir transfer teklifi yapıldı.
Fotospor'a göe; Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki milli oyuncu, İtalyan kulübüyle yürüttüğü yeni kontrat görüşmelerinde henüz orta yolu bulabilmiş değil. Zeki Çelik'in Avrupa'dan yakın takibinde olduğu bilinirken, Galatasaray’ın hem oyuncunun "taraftarlık" bağını hem de Şampiyonlar Ligi kozunu kullanarak bu önemli teklifle transferde bir adım öne geçmeyi hedeflediği belirtiliyor.
