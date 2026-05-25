Bu sefer gönül rengine imza atacak! Galatasaray'a koyu Galatasaraylı! Taraftarlığı işi çözecek

Fotospor'a göe; Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki milli oyuncu, İtalyan kulübüyle yürüttüğü yeni kontrat görüşmelerinde henüz orta yolu bulabilmiş değil. Zeki Çelik'in Avrupa'dan yakın takibinde olduğu bilinirken, Galatasaray’ın hem oyuncunun "taraftarlık" bağını hem de Şampiyonlar Ligi kozunu kullanarak bu önemli teklifle transferde bir adım öne geçmeyi hedeflediği belirtiliyor.