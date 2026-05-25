  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran basını duyurdu! Türkiye Yunanistan ile büyük savaşa hazırlanıyor CHP eylemcilerine yargı darbesi! Polise saldıran ve vatandaşın üzerine araç süren zorbalara soruşturma! İşte itiraf diye buna denir! Herzog kendi toplumlarındaki vahşeti "korkunç bir hayvanileşme süresi" olarak nitelendirdi! AK Parti'den CHP'li belediyeye zehir zemberek aşevi tepkisi! Yolsuzluk ve kara para iddiaları Eskişehir'i sallıyor! Yarın Terviye Günü! Hacı adayları Mina'ya ulaşmaya başladı Savaş alanına dönen genel merkezde resim operasyonu! Özgür Özel'in posteri indirildi, akıllara Kılıçdaroğlu'nun kaldırılan fotoğrafı geldi! CHP’li milletvekilleri Kılıçdaroğlu’nun konutunda toplandı Koltuk kavgası bitti, eski yönetim geri döndü! Kılıçdaroğlu'nun kurmayları işgal edilen CHP Genel Merkezi'ne el koydu! Akdeniz'de siyonist barbarlığın kan donduran kanıtları! Filistin'e yardım götüren tekneler başıboş halde Rum limanına çekiliyor! Kılıçdaroğlu’nun ekibi hızlı başladı: CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel temizliği
Dünya Türkiye ve 7 ülkeden sert kınama Siyoniste ortak tepki
Dünya

Türkiye ve 7 ülkeden sert kınama Siyoniste ortak tepki

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Türkiye ve 7 ülkeden sert kınama Siyoniste ortak tepki

Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanları, İsrail aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcılarına yönelik "dehşet verici, aşağılayıcı ve kabul edilemez muameleyi" en güçlü şekilde kınadı.

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları, İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki katılımcılara, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in muamelesine ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, "Dışişleri bakanları, Gazze'ye gitmekte olan filodaki katılımcılara İsrail'de gözaltında bulundukları sırada aşırılıkçı İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir tarafından gerçekleştirilen dehşet verici, aşağılayıcı ve kabul edilemez muameleyi en güçlü şekilde kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Bakanlar, Ben-Gvir'in alıkonulan kişileri kamuoyu önünde kasten aşağılamasının, "insan onuruna yönelik utanç verici bir saldırı" olduğunu ve İsrail'in uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku dahil uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerinin açık bir ihlalini teşkil ettiğinin altını çizdi.

Ayrıca bakanlar, Ben-Gvir ve diğer İsrailli yetkililer tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında Filistinlilere karşı gerçekleştirilen yasa dışı ve aşırılıkçı kışkırtma ve şiddet eylemlerini esefle karşıladıklarını ve en güçlü biçimde kınadıklarını bildirdi.

Bakanlar, Ben-Gvir'in provokatif eylemlerinin "nefret ve aşırıcılığı körüklediği" ve iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı bir barışın tesisine yönelik çabaları engellediği uyarısında bulundu.

Ben-Gvir'in eylemleri hakkında hesap verebilirliğin sağlanmasını talep eden bakanlar, tekrar eden provokasyon, kışkırtma ve ihlallerine son verilmesi, daha fazla tehdit oluşturmasının engellenmesi, bu tür eylemlere müsamaha gösterilmemesi ve bunların tekrarının önlenmesini teminen somut tedbirler alınması çağrısında bulundu.

Bakanlar ayrıca, insan haklarının korunmasının, tüm alıkonulan kişilerin onurunun ve insani muamele görmesinin güvence altına alınmasının ve işgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası hukuka tam riayet edilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Terörist Ben-Gvir’den iğrenç provokasyon: Küresel Sumud Filosu aktivistlerine hakaret etti
Terörist Ben-Gvir’den iğrenç provokasyon: Küresel Sumud Filosu aktivistlerine hakaret etti

Dünya

Terörist Ben-Gvir’den iğrenç provokasyon: Küresel Sumud Filosu aktivistlerine hakaret etti

Siyonist haydutların alçaklığı ifşa oldu! Uluslararası sularda kaçırılan Sumud Filosu aktivistlerine Aşdod Limanı'nda vahşi muamele!
Siyonist haydutların alçaklığı ifşa oldu! Uluslararası sularda kaçırılan Sumud Filosu aktivistlerine Aşdod Limanı'nda vahşi muamele!

Gündem

Siyonist haydutların alçaklığı ifşa oldu! Uluslararası sularda kaçırılan Sumud Filosu aktivistlerine Aşdod Limanı'nda vahşi muamele!

Sumud Filosu aktivistleri için "yerleri hapishane" dedi! İsrailli bakandan skandal sözler
Sumud Filosu aktivistleri için “yerleri hapishane” dedi! İsrailli bakandan skandal sözler

Dünya

Sumud Filosu aktivistleri için “yerleri hapishane” dedi! İsrailli bakandan skandal sözler

Sumud’u işkenceyle sindirme girişimi
Sumud’u işkenceyle sindirme girişimi

Dünya

Sumud’u işkenceyle sindirme girişimi

Sumud filosundaki Yunan aktivistler isyan etti Katil sürüsünün kini bütün dünyaya
Sumud filosundaki Yunan aktivistler isyan etti Katil sürüsünün kini bütün dünyaya

Gündem

Sumud filosundaki Yunan aktivistler isyan etti Katil sürüsünün kini bütün dünyaya

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23