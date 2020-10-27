Ne salgın umurlarında ne de yasaklar! Yolları kapatıp eğlendiler
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle yasaklanmasına rağmen, İstanbul Çekmeköy'de bir grup, düğün eğlencesi düzenleyerek konvoy yaptı.
Kutlama için bir araya gelen kalabalık motosikletli grup, mahalle aralarında ve caddelerde trafiği kesip patinaj çekti. Tüm bu anları bir de sosyal medya hesaplarından yayınlayan gruptakiler, yine yasak olmasına rağmen düğün salonunda da topluca dans edip, oyunlar oynadı.