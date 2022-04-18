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Spor Ne Pulgar, ne Berkan, ne Taylan; Dev isim geliyor...
Spor

Ne Pulgar, ne Berkan, ne Taylan; Dev isim geliyor...

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Özellikle Pulgar, Berkan ve Taylan'ın orta sahadaki etkisiz görüntüsü sonrası sarı kırmızılılarda, gündeme bomba gibi bir isim düştü. Eşref Hamamcıoğlu'nun seçimi kazanması durumunda sportif direktörlük koltuğuna getireceğini açıkladığı Ergün'ün, Axel Witsel'in şartlarını sorduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 11:32:00 -
Ne Pulgar, ne Berkan, ne Taylan; Dev isim geliyor...

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Özellikle orta sahaya takviye yapılması beklenen sarı kırmızılılarda, gündeme bomba gibi bir isim düştü. Eşref Hamamcıoğlu'nun seçimi kazanması durumunda sportif direktörlük koltuğuna getireceğini açıkladığı Ergün'ün, Axel Witsel'in şartlarını sorduğu öğrenildi.

Eşref Hamamcıoğlu'nun seçimi kazanması durumunda sportif direktörlük koltuğuna getireceğini açıkladığı Ergün'ün, Paris'e giderek burada transfer görüşmeleri yaptığı öğrenildi.

Fotomaç'ın haberine göre; menajer Raul Pais'le görüşen Cenk Ergün'ün Axel Witsel'in şartlarını sorduğu öğrenildi.

Dortmund'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belçikalı oyuncunun bir süredir Almanya'dan ayrılacağı iddia ediliyor.

Axel Witsel Kimdir?
Borussia Dortmund takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Axel Witsel, 12 Ocak 1989 tarihinde dünyaya gelmiştir. 186 cm boyunda ve 73 kilo olan Axel Witsel, Sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 4 maça çıkan Axel Witsel, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Axel Witsel, bu sezon 0 asist ve 1 gol katkısı ile oynamaktadır.

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