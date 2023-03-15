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Spor Ne para varmış! Arap takımından Messi'ye çılgın teklif
Spor

Ne para varmış! Arap takımından Messi'ye çılgın teklif

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi için Suudi Arabistan takımı Al-Hilal kesenin ağzını açtı. Görüşmeden fotoğraflar da sızdı.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 19:53:00 -
Ne para varmış! Arap takımından Messi'ye çılgın teklif

Futbolun gelmiş geçmiş en büyük yıldızı olarak gösterilen Lionel Messi, adım adım Suudi Arabistan'a yaklaşıyor. Lionel Messi'nin menajerliğini yapan babası Jorge Messi'nin Suudi Arabistan'da yaptığı görüşmeden fotoğraf sızdı. Lionel Messi, 2 yıl için 600 milyon euro önerilen kontratı imzalarsa tarihin en pahalısı olacak.

Fransız ekibi PSG ile sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Lionel Messi, Suudi Arabistan takımı Al-Hilal'e imza atmaya çok yakın. Son zamanlarda yapılan teklifle ilgili pek çok haber ortaya çıkarken, iş artık somut boyuta geldi.

Fotoğraf sızdı

Baba Jorge Messi'nin transfer görüşmelerini sürdürmek amacıyla gittiği Suudi Arabistan'dan fotoğrafları sızdı. Suudi Arabistan'dan Barcelona'ya geçen Jorge Messi, soruları yanıtsız bıraktı.

600 milyon euro

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al-Nassr'ın ezeli rakibi olan Al-Hilal, Lionel Messi'ye 2 yıllığına 600 milyon euro ödeyeceği bir kontrat sundu.


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PSG'de gençlik aşısı

Fransız devi PSG, 35 yaşındaki Lionel Messi'nin kontratını yenilemeye sıcak bakmıyor. PSG'de Gonçalo Ramos, Victor Osimhen gibi isimler gündemde. Öte yandan 31 yaşındaki Neymar'ın da Fransız ekibinden ayrılma ihtimali hayli yüksek görülüyor. 

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