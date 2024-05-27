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Yaşam Ne olduysa iflas edince oldu!
Yaşam

Ne olduysa iflas edince oldu!

Yeniakit Publisher
2024-05-27 10:26:00 -
Ne olduysa iflas edince oldu!

Bursa'da 17 yıl önce iflas eden Özcan Okur'un yüzü o günden sonra gülmez oldu.

Bursa’da kuyumculuk yapan Özcan Okur, 17 yıl önce iflas etmesinin ardından evsiz kaldı. Ailesi tarafından terk edilen Okur, sağlık sorunları nedeniyle görme kabiliyetini de kaybetti. Okur, şimdi arkadaşının kıraathanedesinde konaklıyor

Bursa’da uzun yıllar kuyumculuk yaparak geçinen 60 yaşındaki Özcan Okur, 17 yıl önce iflas ederek evsiz kaldı. Eşi ve çocukları tarafından da terk edilen Okur birçok sağlık sorunları ile karşı karşıya kaldı. Böbrek rahatsızlığı geçiren 4 çocuk babası Okur, daha sonra görme kabiliyetini de kaybetti. Bahar Mahallesi'nde arkadaşının kıraathanesinde konaklayan ve görme engeli nedeniyle hiçbir iş yapamayan Okur, ameliyat olması için maddi yardıma ihtiyacı olduğunu ifade etti.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

İnsan üzülüyor tabii ama o 4 çocuğu Birazcık islamı yaşantıya göre yetiştirseydin bu gün en azından 1 tanesi sana sahip çıkardı Baba öyle kolay kolay atılacak bir mal değildir ama bilene tabii.
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