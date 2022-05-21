Ne oldu, rengin soldu Atila Sertel! Böyle kalakalırsın işte

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in "İnfaz ve koruma memurlarının tayinleri ödenek yetersizliği nedeniyle durduruldu" iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Adalet Bakanlığına bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından Atila Sertel'in iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, atamaların ceza infaz kurumlarına 5 bin 455 sözleşmeli pozisyon istihdamı neticesinde yapılacak yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ve atandıkları ceza infaz kurumlarının faaliyete geçmesinin ardından gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hizmete yeni açılması planlanan ceza infaz kurumlarının personel ihtiyacının karşılanması amacıyla mevcut faaliyette bulunan kurumlarda görev yapıp da ihtiyaçtan dolayı geçmiş yıllarda naklen atama talepleri kabul edilemeyen infaz ve koruma memurlarının naklen atama taleplerinin karşılanması amacıyla talep toplanarak tercihlerine uygun olarak atamaları yapılmış, açıktan alımı düşünülen infaz ve koruma memurları ise naklen atamaları yapılan infaz ve koruma memurlarının bulundukları ceza infaz kurumlarına planlanmıştır.

Atamalar yeni personellerle birlikte yapılacak

Bu çalışma ile hem uzun yıllardır görev yaptıkları kurumların personel ihtiyacından dolayı naklen atanma talebi kabul edilemeyen personellerin taleplerinin karşılanması hem de yeni açılacak ceza infaz kurumlarının tamamen yeni personellerden oluşmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede atamaları/yerleştirilmeleri yapılanların görev yaptıkları kurumlardan ayrılışları, hizmette herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi adına anılan ceza infaz kurumlarına yapılacak olan 5 bin 455 sözleşmeli pozisyon istihdamı neticesinde yapılacak yerleştirme işlemleri tamamlandıktan ve atandıkları ceza infaz kurumları faaliyete geçtikten sonra gerçekleştirilecektir. Ödenek imkânlarının yetersizliği nedeniyle atamaların durdurulduğu iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır."