Ne oldu o servete Gürsel Tekin?

2018 yılında markalı gömleğiyle gündeme gelen ve bunun üzerine "9 villa, 11 şirket, 7 benzin istasyonu olan adama gömleğin fiyatı sorulur mu? Utanmıyor musunuz?" açıklaması yapan CHP'li Gürsel Tekin, geçtiğimiz günlerde Çırağan Sarayı'nda yaptığı düğün sonrası gelen eleştirilere "Servetim yok. Kirli medya girsin sicilime baksın" diye cevap vermişti. Fatih Selek, Türkiye gazetesindeki yazısında, "Ne oldu o servete?" diye sorup, "Şimdi Tekin'in hangi sözüne inanalım?" dedi. İşte Gürsel Tekin'i çok fena köşeye sıkıştıracak o yazı:

"CHP'li Gürsel Tekin haber spikeri Mehtap Özkan'la hayatını birleştirdi.

Nikâhı Çırağan Sarayı'nda yaptı. Bu da "Saray saray diyor, fakirlik edebiyatı yapıyor ama düğünü sarayda yapıyor" eleştirilerini beraberinde getirdi.

Gürsel Tekin "Servetim yok. Kirli medya girsin sicilime baksın" diye cevap verdi.

Aynı Gürsel Tekin, 2018'de markalı gömleğiyle gündeme gelmişti.

Bunun üzerine "9 villa, 11 şirket, 7 benzin istasyonu olan adama gömleğin fiyatı sorulur mu? Utanmıyor musunuz?" diye cevap vermişti.

Şimdi hangi sözüne inanalım? Ne oldu o servete?"