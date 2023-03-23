Ne olacak bu yumurta fiyatları? Üretici de tüketici de şikayetçi

Türkiye'de yumurta sektörünün her geçen gün gelişen teknolojiyle büyük bir değişim gösterdiğini belirten İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap, "Bireysel tüketicilerin ve sanayinin ihtiyacı olan yumurta, modern ve dev tesislerde üretilmektedir. Bugün Türkiye'de kabuklu yumurta dışında pastörize likit yumurta ve ileri işlenmiş yumurta ürünleri de üretilmeye başlanmıştır. Elbette bu söylediklerim yumurta sektörünün hiçbir sorunu olmadığını göstermiyor. Tüm dünyada olduğu gibi bizde de sürekli artan enerji maliyetleri, yemden üretime, lojistikten market raflarına kadar her aşamada yeni sorunlar bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik de sektöre yönelik desteklerin güçlü bir şekilde sürdüğünü aktararak, "Yatırım destekleri, KDV indirimi, elektrik, yem desteklerimiz ve ihracat konusundaki politikalar sektörü sürekli büyütüyor. Şu sıralarda gerçekleşen fiyat artışının yakında dengeye oturacağına inanıyorum. 77,5 milyon yumurta tavuğu varlığımız ve günlük 52,3 milyon yumurta üretimimiz var. Sektör sürekli gelişiyor ve gelişecek. Son kuş gribinin etkisi de sınırlı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Yumurta Üreticiler Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon ise şu değerlendirmelerde bulundu: "Yükselen fiyatlardan devlet ve vatandaş kadar biz de şikayetçiyiz. Bizler de herkes gibi çabamızın karşılığında makul bir kar elde etmeyi hedefliyoruz.

Yumurta fiyatıyla ilgili dengesizliklerin çözümü kontrollü üretimdir. Bizim üretimimiz iç piyasaya da, ihracata da yeter. Ancak fiyat düşüşlerini görmeden sürekli artışların haberleştirilmesi yumurta fiyatlarının aşırı yükseldiği algısı oluşturuyor ve sektöre zarar veriyor. Bir yılda 10-15 kere zam haberi yapılıyor ama yıl sonunda yumurta fiyatı hemen hemen aynı oluyor. Çünkü fiyat düşüşlerinin haber değeri yok."

Başmakçı Tavukçuluk Kooperatifi Başkanı Nevzat Tezcan, fiyatlardaki son artış öncesinde 1,5 yıl boyunca üreticinin kar edemediğini belirterek, "Bu zor bir dönemdi. Sonuçta uzun süreli karsızlık hayvan varlığını etkiledi ve yumurta fiyatları yükselmeye başladı. Yakın zamanda dengeye oturacaktır. Kuş gribi dolayısıyla büyük bir hayvan kaybı olmadı. Bu gelişmenin fiyatlara etkisi ise sınırlıdır." ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul Yumurta Üreticileri Toptancıları ve İş Adamları Derneği Başkanı ve İSTİB Meclis Üyesi Necati Yıldırım da gezen tavuk yumurtası ve organik yumurta konusuna işaret ederek, "Türkiye’nin her köşesinde, marketlerin raflarında binlerce organik yumurta satılıyor. Ancak bu miktarda bir üretim olmadığını biz biliyoruz. Bu konuda tüketiciye de görev düşüyor. Vatandaş uyanık olmalı, sertifika kontrolü yapmalı. Organik ve gezen tavuk üretiminin katbekat fazlası piyasada." değerlendirmesinde bulundu.