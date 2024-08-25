Ne olacak bu restoran fiyatları? Şu rezalete bakın hele

Mevlüt Tezel, restoranlardaki fiyat artışlarının toplumsal tepki oluşturduğunu belirtti. Enflasyonun fiyatlama davranışlarını bozduğunu söyleyen Sabah gazetesi yazarı Tezel, restoranlarda yaşanan bu durumun devam edemeyeceğini ifade etti. Tezel, yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Restoranlardaki anormal fiyat artışları sürekli haber ve yazı konusu oluyor. Bu durumdan birçok insan şikayetçi ama fiyatlar da düşmüyor.

Serbest piyasa böyle bir şey. Her şey arz-talep meselesi.

(...) Peki, bu nereye kadar böyle devam edecek? Bunun cevabını yine arz-talep dengesi belirleyecek. Zenginler bile artık kolay kolay restoranlara gidemeyeceğinde fiyatlar da düşmeye başlar.

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Restoranları bekleyen tehlike ise zenginler dahil müşteri alışkanlığının değişmesi.

Zenginler arasında bile dışarıda daha az yemek yeme ve arkadaş ortamlarında sosyalleşme trend olursa, işte o zaman birçok restoran kapanabilir! (...)"