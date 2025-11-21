Ne olacak bizim halimiz! Alman şirketleri kara kara düşünüyor

S&P Global tarafından hazırlanan Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) kasım ayı öncü verileri açıklandı.

Buna göre ülkede ekimde 53,9 olan bileşik PMI, kasımda 52,1'e inerek son 2 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Büyümeyi gösteren 50 seviyesinin üstünde kalan bileşik PMI'ya ilişkin piyasa beklentisi, kasımda 53,5 puana düşmesi yönündeydi.

Ülkede hizmet sektörü PMI kasımda 54,6'dan 52,7'ye inerek son 2 ayın en düşük seviyesini gördü.

İmalat sanayi PMI ise söz konusu ayda 49,6'dan 48,4'e geriledi ve son 6 ayın en düşük rakamı olarak tespit edildi.

S&P Global açıklamasında, "Almanya'nın özel sektörü kasım ayında ivme kaybetti; şirketler hem iş faaliyetlerinde hem de yeni siparişlerde daha yavaş artışlar kaydetti." ifadesine yer verildi.

Rakamlar Almanya için ciddi bir gerileme

Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu rakamlar Almanya için ciddi bir gerileme anlamına geliyor." yorumunu yaptı.

De la Rubia, sanayide üretimin bir önceki aya göre biraz daha yüksek olsa da yeni siparişlerin ekimde istikrar kazandıktan sonra daha keskin bir düşüş gösterdiğini belirterek, imalat PMI'nın ekonominin bu bölümünde yavaşlama sinyali verdiğini, hizmetler sektöründeki büyüme hızının artacağına dair umutların ise yok olduğunu ifade etti.

Cyrus de la Rubia, "Genel olarak Alman ekonomisi dördüncü çeyrekte en iyi ihtimalle marjinal büyümeye doğru ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, altı daralmayı gösteriyor. İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor.