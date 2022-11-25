Ne mantık var ne de tutarlılık! 'Akdeniz'de maceracı söylem' mi 'fırsatları kaçırdık' mı?

Yeni Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, bugün kaleme aldığı yazısında altılı masanın 30 Mayıs 2022 tarihli ortak açıklamasını ve o açıklamanın altına imza atan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i eleştirdi. Karahasanoğlu, 30 Mayıs'ta altılı masanın yaptığı “Doğu Akdeniz ve Ege’deki güç dengelerinin aleyhimize değişmesine sebep olacak ve Türkiye’nin çok boyutlu dış politika gerekliliklerine zarar verecek gerilimlerden ve maceracı söylem ve politikalardan uzak kalınmalıdır.” açıklamasını ve sonrasında yaşananları anlatarak bu açıklamada imzası bulunan Akşener'in tutarsız ve mantıksız hareket ettiğini belirtti.

İşte Karahasanoğlu'nun o yazısı;

Söyler misiniz, “Kişisel kaprisiniz yüzünden Akdeniz’de fırsatları kaçırdık” diyen bir kişi, anı zamanda şu cümlenin altına imza atar mı?

Tarih doktoru olmasına, yıllarca üniversitede öğretim üyeliği yapmasına, İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturmasına, şimdi Cumhurbaşkanlığına veya başbakanlığa aday olmasına gerek yok..

Mantıklı, tutarlı, ne dediğini bilen bir kişi, şu cümleyi imza attıktan sonra, yukardaki cümleyi kurabilir mi:

“Doğu Akdeniz ve Ege’deki güç dengelerinin aleyhimize değişmesine sebep olacak ve Türkiye’nin çok boyutlu dış politika gerekliliklerine zarar verecek gerilimlerden ve maceracı söylem ve politikalardan uzak kalınmalıdır.”

Doğu Akdeniz’de ve Ege’de maceracı söylem ve politikalardan uzak kalınmasını isteyen ifade, 30 Mayıs 2022 tarihli, altılı masanın ortak açıklaması..

Altında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de imzası var..

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