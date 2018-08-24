Ne Kemal ne Muharrem! Bir CHP'li daha “3. Yol Hareketi” dedi

yeniakit.com.tr Dün Hürriyet yazarı Yalçın Bayer’in gündeme getirdiği, CHP’de “3. Yol Hareketi” konusuyla ilgili, CHP’li eski milletvekili Onur Öymen’den yorum geldi.

Onur Öymen partide değişikliğe gidilmesini savunarak, “3. Yol Hareketi”ne destek verdi. Yalçın Bayer’e mesaj gönderen Öymen şunları ifade etti:

“DÜNKÜ Hürriyet’te “3.Yol Hareketi” başlıklı yazınızı ilgiyle okudum. Gerçekten CHP’nin, kuruluş amaçları doğrultusunda, daha güçlü ve etkili bir parti olarak ülkemizin Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırılmasında yeniden öncü rol oynaması bu partinin ilkelerini benimseyenlerin ortak hedefi olmalıdır. Ne yazık ki, yurtiçinde ve dışında CHP’yi ilkelerinden ve tam bağımsızlık anlayışından saptırmaya çalışanlar görülüyor. CHP’yi yurtiçinde Atatürk milliyetçiliği, laiklik, çağdaşlık gibi temel hedeflerinden uzaklaştırmak, yurtdışında da Kıbrıs ve Ege sorunları gibi milli davalarımıza sahip çıkmaktan vazgeçirmek isteyenler vardır. Türkiye’nin sorunlarının ulusal çıkarlarımız doğrultusunda ancak CHP’nin öncülüğünde çözülebileceğini bilenler ve bunun gerçekleşmesinden rahatsızlık duyanlar Partinin birlik ve bütünlük içinde bütün gücünü seferber etmesini engellemeye çalışmaktadırlar. Bu gerçekler karşısında yalnız bir grup arkadaşımızın değil, CHP’ye gönül veren herkesin, hiç bir kişisel beklenti içine girmeden çabalarını birleştirmeleri ve CHP’yi milletimizin beklediği düzeye yükseltmeye çalışmaları vazgeçilmez görevidir.”

CHP'den "3. Yol Hareketi"... Ne Kılıçdaroğlu, ne İnce! "Yeni dünya düzenine ayak uyduracak bu hareket..."