Ne karşılığında bu hakarete sessiz kalıyorsun? İP’li Akşener, düştüğü çukurda kalmaya kararlı!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teklifine ret cevabı veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözlerini değerlendirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi’nden dönüşte, gazetecilerin sorularını cevaplandırırken, İyi Parti’ye bir defa daha “gül” uzatmış..

“Toplumu karpuz gibi yarıdan ikiye bölüyor, kutuplaştırıyor” önyargılı söylemlerine rağmen..

Erdoğan, Saadet Partisi’ne de defalarca uzattığı “gül”den, İyi Parti’ye de bir tane uzatıyor...

“Biz bu muhalefete yabancı değiliz. Bunların tavırlarına da yabancı değiliz. Şu anda bunlar PKK’nın parlamentodaki uzantısıyla zaten beraber hareket etmiyorlar mı? Beraber hareket ediyorlar. Kaldı ki bunların şu anda kendi içinde zaten terör söylemlerini ifade eden kişiler yok mu? Var. (..) Bunlara alıştık” hatırlatması ile CHP’nin ve HDP’nin PKK’ya yönelik mesafe koymama tavırlarını eleştirdikten sonra..

Muhafazakar partilerin, milliyetçi partilerin kendilerine gelmeleri için, hatırlatmasını yapıyor:

“ Burada özellikle muhalefetin içinde, CHP’yi bir kenara koyalım, 6’lı masanın hepsini söylememe gerek yok, ama İP’in (İyi Parti’nin) bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Bu tabii düşündürücüdür. Hele hele böyle bir dönemde. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir.”

Erdoğan “Eyyy ...” diye başlayan her cümlesinden sonra, “Bu dili bırak” diye kendisine cevap veren Meral Akşener..

“Bu dil doğru değil. Bu dil birleştirici değil” diyerek, Erdoğan’a akıl vermeye kalkışan Akşener..

Şimdi kendisine yönelik uyarıcı bir cümleyi, elinin tersi ile itiyor ve şu cevabı veriyor:

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