Ne kadar işsiz var? Son işsizlik rakamı ne oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı işsizlik rakamlarını duyurdu. Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre 0,6 puan azalışla yüzde 13,2 oldu. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı mayısta bir önceki aya göre 265 bin kişi azalarak 4 milyon 237 bin kişi oldu. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 216 bin kişi azalarak 27 milyon 844 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 43,8 olarak gerçekleşti. Türkiye'de işsizlik oranı haziranda geçen yılın aynı ayına göre 2,8 puan artışla yüzde 13 olmuştu. Bu dönemde işsiz sayısı 938 bin kişi artarak 4 milyon 253 bin kişi olarak kayıtlara geçmişti.

Yıllra göre işsizlik rakamları