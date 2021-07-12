  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye İslam dünyasından nasıl ayrıştırıldı? Çarpıcı tespit: Murat Giray ihanet etti diye Kırımlıları hain mi ilan edeceğiz?!

Karadeniz'de it dalaşı: Havada karşı karşıya geldiler

Sağıroğlu fil dişi kulesinden saçmalamaya devam ediyor

'Türk' diyerek katledilmişlerdi... Cihat Yaycı'dan çarpıcı ifşaat! Srebrenitsa Soykırımı'nın arkasından Yunanistan çıktı

'Kurban kesmeyin' diyecekler de biraz utanıyorlar! İBB'den akıllara zarar kurban tavsiyesi

Elektrik faturasını azaltmanın püf noktaları! Paranızı ve doğayı kurtarın

İsrail'den bir skandal daha! Kesme kararı aldılar

Trafik kazasında vefat eden madencinin sosyal medyada yaptığı paylaşımlar dikkat çekti

11 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Kirada büyük zam oyunu!
Kilisede oynayan şüpheliler hakkında karar verildi
Göz açtırılmıyor! F-16'lar hainleri avladı
‘Mısır’daki idamları asla kabul etmedik ve etmeyeceğiz’
İşsizlik rakamları açıklandı
Ekonomi Ne kadar işsiz var? Son işsizlik rakamı ne oldu?
Ekonomi

Ne kadar işsiz var? Son işsizlik rakamı ne oldu?

İşsizlik ne kadar? İşsizlik ne kadar oldu? soruları 1 Temmuz itibariyle işten çıkarma yasaklarının kaldırılması nedeniyle merak ediliyordu. Türkiye İstatistik Kurum, son işsizlik rakamlarını açıkladı. Peki mayıs ayı işsizlik rakamı ne kadar? Ne kadar işsiz var? Son işsizlik rakamı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2021-07-12 10:13:00 - 2021-07-12 10:20:39
Ne kadar işsiz var? Son işsizlik rakamı ne oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı işsizlik rakamlarını duyurdu. Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre 0,6 puan azalışla yüzde 13,2 oldu. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı mayısta bir önceki aya göre 265 bin kişi azalarak 4 milyon 237 bin kişi oldu. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 216 bin kişi azalarak 27 milyon 844 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 43,8 olarak gerçekleşti. Türkiye'de işsizlik oranı haziranda geçen yılın aynı ayına göre 2,8 puan artışla yüzde 13 olmuştu. Bu dönemde işsiz sayısı 938 bin kişi artarak 4 milyon 253 bin kişi olarak kayıtlara geçmişti.

Yıllra göre işsizlik rakamları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay