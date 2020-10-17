Ne kadar doğalgaz bulundu? Erdoğan son dakika açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ta Fatih sondaj gemisinde açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bulunan doğalgaz rezervinin ne kadar arttığını açıkladı. Son dakika vatandaşlar, "ne kadar doğalgaz bulundu?" sorusunun yanıtını merak etmekte. İşte detaylar...
Karadeniz'de Tuna-1 lokasyonunda çalışmasını tamamlayan Fatih sondaj gemisi, yeni rezerv keşfetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, müjdeyi bugün vereceğini duyurmuştu. Öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkan Erdoğan, müjdeyi Fatih sondaj gemisinde verdi.
Ne kadar yeni doğalgaz rezervi bulundu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulunuyor. İşte açıklamadan satır başları:
-Test analiz ve detaylı mühendislik çalışmaları sonunda keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi. Böylece Sakarya Sahası'nın Tuna-1 bölgesindeki toplam doğalgaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu.
-Hedefimiz 2023 yılında bu gazı milletimizin kullanımına sunmaktır.
-Karadeniz'de keşfettiğimiz rezerv, ülkemizin bugüne kadarki en büyük hidrokarbon kaynağıdır.
-Doğu Akdeniz'de adil tutum olmazsa, AB'nin sonu olur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da helikopterle Zonguldak'a gitti.
Erdoğan'ı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan karşıladı.
Erdoğan, işletme maliyetinin de çıkan doğalgazın kalitesine bağlı olarak değişeceğini düşünüyoruz açıklamasında bulundu.