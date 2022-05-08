Ne istiyorsun Fazıl Say? İktidar rüyanda Aşkale'ye katıksız sürgün falan da var mı?

Melih Altınok, Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turuna götürdüğü gazetecilerin arasında Nagehan Alçı'nın da yer alması üzerine İBB Başkanı'na cephe alan Fazıl Say'a "Ne istiyorsun Fazıl Hocam? Özgürlük, hoşgörü, farklılıklara tahammül, ifade özgürlüğü diye besteler yapan, 'Ne olursan ol gel' diyen Mevlânâ'yı anlamak için 'Hazır olmak istiyorum' diyen sen değil miydin? Şimdi Nagehan için 'Dönse bile gelmesin' derken nasıl bir gelecek tahayyülü, Türkiye arzusu ortaya koyuyorsun?" diye sordu. Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turuna götürdüğü gazetecilerin arasında Nagehan Alçı'nın da olması muhalefet cephesinde deprem etkisi yarattı.

Ham çökeleğinden Athena Gökhan'ına kadar tüm CHP'li ünlüler ve gönüllüler, "Bize yüz verilmiyor, mahalleye yeni gelenler el üstünde tutuluyor" diyerek o otobüsten indiklerini açıklıyorlar.

Fazıl Say da "Onunla poz vermiş biri. O da o uzaklara gitti. Şimdi ne olacak?" diyerek alkışladığı İmamoğlu'nu terk etti.

Ne istiyorsun Fazıl Hocam?

Nagehan son dönemde sanki Esad'dan bahsediyormuş gibi Türkiye için "rejim" falan diyor. Gezi'den pandemi politikalarına kadar her konuda aynı şeyi söylüyorsunuz.

"Ama eskiden..." diye söylenme.

Özgürlük, hoşgörü, farklılıklara tahammül, ifade özgürlüğü diye besteler yapan, "Ne olursan ol gel" diyen Mevlânâ'yı anlamak için "Hazır olmak istiyorum" diyen sen değil miydin?

Şimdi Nagehan için "Dönse bile gelmesin" derken nasıl bir gelecek tahayyülü, Türkiye arzusu ortaya koyuyorsun?

Kılıçdaroğlu'na ayar verecek kadar desteklediğin İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olup kazanması durumda hayal ettiğin ortam bu mu?

İktidar rüyanda, AK Parti'yi destekleyenler, oy verenler için daha ne gibi cezalar düşünüyorsun?

Aşkale'ye katıksız sürgün falan da var mı?

İmamoğlu, Karadeniz turuna götürmeye karar verdiği gazeteci heyetine eski yandaşları da dahil ederken neyi hedefledi... Bu tartışmayı ve sonuçlarını öngördü mü bilmiyorum.

Belki de istediği sadece Kılıçdaroğlu'nun örgüt desteği vermeyerek gömmeye çalıştığı Karadeniz turunu konuşturmak için biraz sansasyondu.

Ama ne olursa olsun doğru olanı yaptı.

Keşke biraz daha cesur olup "intikam, intikam" diye tempo tutan güruhun lincine direnebilseydi... Kendisine parmak sallayanlara gecesinde "Vız gelir tırıs gider, akıllı olun" dedikten sonra sabahında özür dilemeseydi.

Ayrıca sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla, Nagehan'ı sahiplenerek AK Partililerin hayır duasını da aldı.

Cumhurbaşkanlığı yarışına gelince... İntikam ateşiyle yanıp tutuşan CHP seçmeni, CHP medyası ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yarışın en iddialı ismi Ekrem İmamoğlu'nun ipini çekti.

Şimdi gözler Meral Akşener'de. Yüzünde "Rabbi Yesir" gördüm dediği, Fatih'e benzettiği Ekrem İmamoğlu'na bakalım sahip çıkabilecek mi?"