Ne iş yaptığı merak ediliyordu! İşte Fatma Betül Sayan Kaya'nın mesleği

Fatma Betül Sayan Kaya’nın eğitim hayatı ve mesleki geçmişi, kamuoyunda merak edilen konular arasında yer alıyor. Kaya’nın üniversite eğitimi, mesleği ve tıp alanındaki geçmişine ilişkin detaylar araştırılıyor. Peki, Fatma Betül Sayan Kaya ne doktoru? Fatma Betül Sayan Kaya'nın mesleği nedir? İşte detaylar...

FATMA BETÜL SAYAN KAYA NE DOKTORU?

Fatma Betül Sayan Kaya’nın eğitim geçmişinde hem mühendislik hem de tıp eğitimi bulunuyor. Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Kaya, daha sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni tamamladı. TBMM’nin resmi özgeçmişinde de Kaya, “Elektrik-Elektronik Mühendisi, Tıp Doktoru” olarak tanımlanıyor.

Kaya ayrıca New York Üniversitesinde meme kanserinin termal görüntülenmesi konusunda yüksek lisans yaptı. Dolayısıyla eğitim geçmişinde mühendislik, tıp ve lisansüstü çalışma olmak üzere farklı alanlar yer alıyor.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, resmi biyografilerde Kaya'nın belirli bir tıp uzmanlık dalına ilişkin bilgi verilmemesidir. TBMM kaydında kendisi doğrudan tıp doktoru olarak belirtilirken, uzmanlık branşına dair ayrıca bir ifade bulunmuyor.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA'NIN MESLEĞİ NEDİR?

Fatma Betül Sayan Kaya’nın mesleğiyle ilgili resmi kayıtlarda iki temel eğitim ve meslek unvanı öne çıkıyor: elektrik-elektronik mühendisi ve tıp doktoru. TBMM’nin milletvekili özgeçmişinde bu iki unvan birlikte yer alıyor.

Kaya, mühendislik eğitiminin ardından tıp eğitimi alırken, siyasi kariyerinde de çeşitli görevler üstlendi. AK Parti’nin resmi biyografisinde İstanbul’da bir süre proje mühendisi olarak çalıştığı bilgisi bulunuyor. Daha sonraki dönemde siyasi çalışmalarda görev aldı ve 2016-2018 yılları arasında 65. Hükümette Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görev yaptı.

SİYASİ KARİYERİYLE BİRLİKTE MESLEKİ GEÇMİŞİ

Fatma Betül Sayan Kaya’nın siyasi kariyeri 2009 yılında AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliğiyle başladı. Resmi biyografisinde daha sonraki süreçte AK Parti Genel Başkan Danışmanlığı, İstanbul İl Başkan Yardımcılığı ve parti yönetimindeki çeşitli görevleri üstlendiği belirtiliyor.

Kaya, Kasım 2015 genel seçimlerinde İstanbul milletvekili seçildi. TBMM kayıtlarına göre 26. ve 27. dönemlerde İstanbul milletvekili olarak görev yaptı. 65. Hükümet döneminde ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevini üstlendi.

Resmi AK Parti biyografisinde güncel olarak Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak yer alan Kaya’nın mesleki eğitim geçmişinde ise elektrik-elektronik mühendisliği ve tıp doktorluğu bulunuyor.