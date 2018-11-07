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Ne idüğü belirsiz ağız yaraları AFT

Aft'lar ağız içi mukozasında, yanakta, damakta ve dil üstünde görülen oldukça can sıkıcı küçük, fakat ağrılı yaralar..

07 Kasım 2018 Çarşamba 17:20
Ne idüğü belirsiz ağız yaraları AFT


Sık sık tekrarlar, genellikle bir iki hafta içinde kendiliğinden iyileşirler. Daha çok bayanlarda olmak üzere nerdeyse her beş kişiden birinde aft görülür. Gençlerde daha çoktur ve yaş ilerledikçe görülme sıklığı azalır.

“Bende çok sık aft çıkıyor acaba bünyemde bir rahatsızlık mı var?” sorusu çok sık sorulur.

Hastaların yüzde sekseninde aftı izah edecek bir sebep bulamaz hekimler.

Gün geçmez ki kansere çare bulduğu iddiasıyla medyaya konu olan modern tıbbın aftın sebebini bulamaması cidden hayret vericidir.
Fakat, pek çok rahatsızlık gibi aftların da stresle arttığı anlaşılıyor.

Ne var ki, tek başına stres aft nedeni değildir ancak stresli dönemlerde, mesela çocukların sınav dönemlerinde aftların sayısında ve büyüklüğünde artma görülür.

Tek yumurta ikizleri aftların oluşumunda genetik geçişin önemli olduğunu göstermektedir.

Aft alerjik bir reaksiyon olarak oluşmaz ama şu da bir gerçektir: alerjik yapısı olan kişilerde aft daha sık görülür.

Hastalar aft çıkacak yerde önce bir acı ve yanma hissederler. Takip eden gün içinde bir kaç milimetrelik minik yara ortaya çıkar. Hastalar en çok rahat yemek yiyememekten yakınırlar. Ağrı genellikle 3-4 gün sürdükten sonra kendiliğinden geçer. Tam iyileşme 7-8 günü bazen iki haftayı bulur. Bulur ama bu sürede kişinin çektiği eziyet de ona canından bezdirir!

Ağzımda aft var ne yapayım?

1- Ağzında aft çıkan kişilerin ilk yapacakları şey (eğer içiyorlarsa) sütü kesmektir. Sütte bulunan bazı proteinlerin bir nevi allerjik reaksiyonla aft yaptığı anlaşıldı. Aft sorununuz sizi çok üzüyorsa üç aylık bir süreyle süt ve sütten yapılan ürünleri mesela peynir, yoğurt yemeyi kesip deneyin.

2- Kola ve benzeri içeceklerde bulunan tatlandırıcıların da aft yaptığı gösterilmiştir, içiyorsanız bırakın. Aromalı sakızlar için de aynı durum söz konusu.. Bir süre çiğnemeyin.

3- Ağzında Aft çıkan hastaların % 20'sinde demir veya vitamin B 12 eksikliği vardır. Aftlardan çok şikayetçi iseniz bir kereye mahsus demir, folat ve vitamin B 12 ölçümü yaptırabilirsiniz.

4- Kahve, çikolata, patates, peynir, ceviz ve fındık gibi kuruyemişler, incir, portakal, mandalina, buğday, çavdar arpa gibi glüten ihtiva eden yiyeceklerin afta sebep olduğu şeklinde yayınlar vardır. Eğer çok dertliyseniz bir süre; mesela bir ay bu yiyeceklerden uzak durun.

Diyetten faydalanırsanız ve aftların size verdiği sıkıntının bu güzel bu yiyeceklerden uzak durmanıza değeceğini düşünürseniz diyete devam edersiniz.

5- Bütün önlemlere rağmen aftlarınızda iyileşme olmadıysa bir süre mesela üç ay buğday ürünlerini kesin. Buğdayda bulunan gliadin proteinin de aft yapabildiği gösterilmiştir.

BEHÇET HASTALIĞI KAPI KOMŞUSU

6- Ağzında aft çıkan herkesi hekimler Behçet hastalığı açısından araştırmaya değer bulmaktalar. Behçet hastalığında da aynı basit aftlara benzeyen ve bir iki haftada kendiliğinden geçen lezyonlar vardır. Sayıca daha çok ve daha ağrılı olabilirler. Kolayca teşhis mümkün değildir.

Eğer ağız içi aftlarla birlikte edep bölgelerinizde küçük ve deriden kabarık sivilceler şeklinde başlayan sonradan zımbayla delinmiş görünümde yaralar oluşuyorsa bir..

Gözünüzde kanlanma ve bulanık görme şeklinde şikayetleriniz varsa iki..

En çok dizde olmak üzere eklemlerinizde şişme ve ağrı varsa üç.. Sizde Behçet hastalığı açısından araştırma yapmak gerekir. (Bu konuyu kısmetse ilk fırsatta detaylı olarak sayfamıza taşıyacağız)

7- Daha önce sık aft hikayesi olmayan bir kişide, ağız içinde çıkan afta benzer yaraları ciddiye almak gerekir. Yaranın 21 gün içinde kendiliğinden iyileşmemesi halinde ağız içi kanseri ihtimali olabilir ki, hemen bir uzman hekime görünmek gerekir.

8- Eczanelerde aft üzerine sürebileceğiniz bazıları kortizon ihtiva eden çeşitli krem ve damlalar vardır. Bunlar çektiğiniz acıyı azaltabilirler ancak aftın iyileşmesinde fazla bir etkileri olduğu söylenemez.

9- Yukardaki tavsiyeler derdinize derman olmadıysa diş macununuzu değiştirmeyi deneyin. Terkibinde "Sodium Lauryl Phosphat" olmayan bir diş macunu kullanın.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 17:20
  1. Ağrı
  2. aft
  3. behçet hastalığı

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