Ne içiyorsunuz söyleyin de bilelim! Yandaş Evrensel'de beyin yakan sözler

Karadeniz gazı geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde ilk kez karaya çıkarıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara 2 büyük müjde verdi.

Erdoğan, "1 yıl boyunca evlerimizdeki mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgaz ücretsiz olacak. Ayrıca önümüzdeki 1 ay boyunca konutlarımızda ısınma dahil tüm doğalgaz tüketiminden de ücret almayacağız" diye konuştu.

Erdoğan'ın müjdesi vatandaşlar tarafından büyük sevinçle karşılanırken CHP ve terör medyası her zaman olduğu gibi yine rahatsız oldu.

Yıllardır "Hani nerede bulduğunuz gaz?" diyen hazımsız yandaş medya, ağız değiştirerek beyin yakan ifadeler kullandı ve "doğal gaz erken çıkarıldı" demeye başladı.

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CHP ve HDP yandaşlığı yapan "Evrensel Gazetesi" attığı rezil manşetle hazımsızlığını ortaya koydu.

"Gazın meşalesi seçim için yakıldı" başlığını atan Evrensel Gazetesi, sanki doğal gazı erken çıkarmak kötü bir şeymiş gibi algı yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Yoğun üretime geçilemeyeceği halde, seçimden önceye yetişsin diye maliyet artışı göze alınıp, alelacele çıkarılan Karadeniz doğal gazının açılışı gerçekleşti."