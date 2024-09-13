Ne Harris ne Trump! ABD'li Müslümanlar 3. yolu seçti

5 Kasım 2024 yani 52 sonra yapılacak olan ABD seçimleri öncesi Müslüman Amerikan Kamu İşleri Konseyi, (MAPAC), başkanlık seçimlerinde Jill Stein'e resmen destek verdiğini açıkladı. Amerikalı Müslümanlar Siyonist çizgiden bir türlü kopamayan Trump ve Harris'in üstüne çizik çekerek, Gazze'yi yüksek sesle destekleyen Yeşiller Partisi adayı Jill Stein'e destek verecek.

Amerika'da 5 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimlerinin heyecanı sürüyor. Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump ile Demokrat Başkan adayı Kamala Harris'in öne çıktığı başkanlık yarısında 3. aday Yeşiller Partisi adayı Jill Stein.

MÜSLÜMANLAR 3. YOLU SEÇTİ

Birçok insanın adını ilk kez duyduğu Jill Stein, İsrail'in Gazze'deki soykırımını yüksek sesle telaffuz eden tek lider. Öyle ki Jill Stein'in Gazze hassasiyeti Müslüman Amerikan Kamu İşleri Konseyi'nin (MAPAC) de dikkatini çekti. MAPAC, Siyonist yapının iki figüranı yerine Gazze'yi yüksek sesle destekleyen Yeşiller Partisi adayı Jill Stein'e destek vereceklerini açıkladı.

GAZZE İÇİN TUTUKLANDI

Öte yandan Yeşil Parti'nin başkan adayı Jill Stein, Louis'deki Washington Üniversitesi kampüsünde Filistin'e destek protestosu yaparken tutuklanmıştı.

Polis tarafından ters kelepçe ile tutuklanan başkan adayı, apar topar polis karakoluna götürülmüşütü. Stein'ın kampanya yöneticisi Jason Call, Stein, Gazze'de yapılan soykırımı protesto ederken tutuklandı diyerek iddiaları doğrulamıştı.

NETANYAHU İÇİN SORUŞTURMA TALEBİNDE BULUNMUŞTU

Hatırlancağı üzere Yeşil Partiden aday olan Jill Stein, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Gazze'de işlediği savaş suçları" hakkında soruşturma yürütülmesini talep etmişti.

O dönem sosyal medya hesabından paylaşım yapan Stein, ABD Başkanı Joe Biden ve diğer liderleri, Netanyahu'nun "Gazze'deki savaş suçlarının ortağı" olarak nitelendirmiş, "Netanyahu rejiminin işlediği savaş suçlarının yanı sıra Biden ve ABD'li liderlerin bu suçlara yardım ve yataklıktaki rollerinin soruşturulması çağrısında bulunuyoruz." demişti.

"NETANYAHU SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR"

Sözlerine devam eden Stein, Netanyahu'nun Filistinlilere karşı 'başlı başına savaş suçu' işlediğini ifade ederek, "Filistinlilerin su, yiyecek ve elektrikten mahrum bırakıldığı, acımasızca bombalandığı ve canlarını kurtarmak için evlerinden kaçmak zorunda bırakıldığı bu durum, soykırım boyutuna ulaşmıştır." demişti.

Gazze'deki ablukanın sona ermesini talep eden Stein, insani ve tıbbi yardım yapılması, rehinelerin ve siyasi tutukluların serbest bırakılması, işgal ve ırkçılığın sona ermesi" çağrısı yapmıştı.