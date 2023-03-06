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Ne hallere düştüler! Saadet Partisi'ne 28 Şubat'ın simgesi İzmir Marşı'nı dinlettiler

Meral Akşener'in kumar masasına benzeterek terk edip tekrar geri döndüğü 6'lı masanın aday belirleyeceği toplantı yapılırken Saadet Partisi'nin binası önünde bekleyen CHP'liler, alanda 28 Şubat postmodern darbesinin simgelerinden İzmir Marşı'nı okudu.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 18:03:00 -

Türkiye iç siyaseti tarihin en hareketli dönemini yaşıyor. Muhalefetteki çalkantı son 3 günü bloke etti.

Aday krizi yaşanan 6'lı masada ayrılıklar ve görev paylaşım krizleri hafta sonu art arda geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener önce masayı terk etti.

Akşener, bugün ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması formülüyle masaya geri döndü.

Sabah saatlerinde 5 liderin katılmasının beklendiği 6'lı masa toplantısı yine 6 liderin katılımı ile başladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP'liler Saadet Partisi önünde İzmir Marşı okudu

Toplantıdan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık kararının çıkması beklenirken 6 partinin mensupları da toplantıya ev sahipliği yapan Saadet Partisi'nin genel merkezi önünde toplanmaya başladı.

Saatler ilerledikçe artan kalabalıktakiler partilerine göre sloganlar atmaya başladı.

Ensonhaber'de yer alan habere göre; buradaki CHP'liler ise 28 Şubat'ın simgesi olan İzmir Marşı okudu. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

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