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Siyaset Ne günleri yaşıyoruz! Milletvekili bile seçilemeyen Hasan Cemal Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'a laf söylüyor
Siyaset

Ne günleri yaşıyoruz! Milletvekili bile seçilemeyen Hasan Cemal Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'a laf söylüyor

Yeniakit Publisher
2023-06-08 17:21:00 -
Ne günleri yaşıyoruz! Milletvekili bile seçilemeyen Hasan Cemal Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'a laf söylüyor

HDP/Yeşil Sol Parti'den İstanbul Milletvekili adayı olup seçilemeyen Hasan Cemal, ezici oyla Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'a laf söyleyip akıl vermeye kalktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz politikasını hedef alan Cemal, "Erdoğan'ın Londra'da dolar, faiz, enflasyon konularındaki açıklamalarına dönük dış finans çevrelerinin tepkilerini okuyorum. Gerçekten eğlenceli." diyerek ülkesinin cumhurbaşkanına karşı Batı ile saf tuttu.

Doların yükselmesi ile sevinen düşmesiyle üzülen biri olduğu anlaşılan Hasan Cemal, şöyle devam etti:

Eğlenceli, çünkü faizleri düşürerek enflasyonla nasıl mücadele edileceği alay konusu yapılıyor. Hazin, çünkü Erdoğan’ın yedi düvele pala sallayan Zaloğlu Rüstem’liği, Türkiye'yi siyasal ve ekonomik istikrarsızlık çukuruna doğru çekiyor.

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