Ne Gül, ne Babacan ne de Yavaş! Ahmet Hakan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Gazeteci Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının AYM eski Başkanı Haşim Kılıç olduğunu iddia etti.
Gazeteci Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olabileceğine ilişkin kulis bilgilerini aktardı.
Hakan, "Kimseye söylemeyin ve benden duymuş olmayın ama o isim Haşim Kılıç imiş. Sağda solda sürekli bu isim fısıldanmaya başlanmış durumda" dedi.
Hakan yazısının devamında şunları kaydetti:
"İsim fısıldandıktan sonra da şunlar söyleniyor: Adı üzerinde ittifakın tüm parçaları anlaşabilirler, “geçiş dönemi cumhurbaşkanı” olabilir, siyasi angajmanının olmaması avantaj, Sezer gibi AYM’den gelmesi önemli.
Sonunda top dönüp dolaşıp Haşim Kılıç’a gelirse ilk sen yazmıştın dersiniz artık."