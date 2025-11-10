  • İSTANBUL
Dünya

Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail bu kez o ülkeyi vurdu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail bu kez o ülkeyi vurdu

Masumların kanından beslenen terör devleti İsrail, Lübnan'da birçok noktaya hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusu, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, ülkenin güneyindeki Katrani, Burguz, Reyhan, Mahmudite bölgeleri ile Refi Dağı'nı hedef alan İsrail savaş uçakları, doğudaki Baalbek bölgesinde yer alan Nebi Şit beldesi ve Şaara köyü çevresini de bombaladı.

Lübnan makamlarından söz konusu saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde ise İsrail'in saldırıları sonrası bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail ordusu bu sabah Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bir aracı insansız hava aracıyla (İHA) hedef almış, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Ateşkes anlaşması 2024'te imzalandı

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

