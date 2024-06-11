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Medya Ne etti size bu Ahmedinejad? Bunun için mi çekiniyorlar dersiniz?
Medya

Ne etti size bu Ahmedinejad? Bunun için mi çekiniyorlar dersiniz?

Yeniakit Publisher
2024-06-11 14:05:00 -
Ne etti size bu Ahmedinejad? Bunun için mi çekiniyorlar dersiniz?

Melih Altınok, İran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerini yazdı. Anayasayı Koruyucular Konseyi’nin, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın adaylığını yeniden veto ettiğini belirten Altınok, Ahmedinejad’ın rejime sadık bulunmadığı için aday olmasına izin verilmediğini ileri sürdü. Mollaların Ahmedinejad’ı radikal bulduklarını ve ABD’ye karşı sert olmasından çekindiklerini ifade eden Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

Melih Altınok, İran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerini yazdı. Anayasayı Koruyucular Konseyi’nin, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın adaylığını yeniden veto ettiğini belirten Altınok, Ahmedinejad’ın rejime sadık bulunmadığı için aday olmasına izin verilmediğini ileri sürdü. Mollaların Ahmedinejad’ı radikal bulduklarını ve ABD’ye karşı sert olmasından çekindiklerini ifade eden Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"İran'da 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimine aday olmak isteyenlerin rejime bağlılığı ile siyasi, ahlaki ve dini sabıkalarını inceleyen Anayasayı Koruyucular Konseyi, 5 muhafazakar ve 1 reformist isme adaylık izni verdi.

Ülkede 2005-2013 yılları arasında iki dönem görev yapan ve adaylığı 2 kez reddeilen Ahmedinejat ise yine veto yedi.

Belli ki "devrimci" mollalar Ahmedinejat'ı radikal buluyorlar. ABD'ye ve İsrail'e karşı şahin kesilir diye mi çekiniyorlar dersiniz?"
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