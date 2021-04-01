Ne diyor bu Müge Anlı? Ne diyor bu avukat? İçkinin azı zarar değilmiş!

Müge Anlı ve programda ‘avukat’ olarak bulunan Rahmi Özkan 'alkol'le ilgili söyledikleriyle izleyenlerin ağzını açık bıraktı.

Programda alkol ve kumarın zararından bahseden Müge Anlı konuşmasının devamında söyledikleriyle izleyenleri şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Müge Anlı'dan şaşırtan 'alkol' çıkışı

Annesinin ‘Fazla azmayacaksın’ sözünü hatırlatan Müge Anlı, “Her şeyi bir kararında yapmak önemli." diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Alkol dokunmuyorsa iç. Fazla ayran içmek de zararlı, fazla gazoz içmek de zararlı. Her şeyin azı karar fazlası zarar.”

Avukat Rahmi Özkan ve Şevki Sözen de destek verdi

Müge Anlı’nın alkolle ilgili şaşırtan açıklamalarına avukat Rahmi Özkan ve Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen de destek verdi.

Alkol, kumar ve madde alışkanlığının birbiriyle bağlantılı olduğunu söyleyen avukat Rahmi Özkan “Her şeyin fazlası zarar normali karar.” şeklinde konuştu.

Asitli içecekler ve alkolü bir tuttu

Alkolün azının zararı olmadığını söyleyen Müge Anlı’nın ifadelerini onaylayan Şevki Sözen de ‘asitli içecekler’i örnek göstererek alkol ve asitli içeceklerin fazlasının zararını bir tuttu.

Araştırmalar Müge Anlı'nın açıklamalarını yalanlıyor

Öte yandan dünya çapında yapılan bilimsel araştırmalar en az miktarda dahi alınan alkolün zararlı olduğunu gösteriyor. The Lancet dergisinde yayımlanan araştırmada ölüm ve sakatlıkların temel sebeplerinden birinin alkol olduğu açıklanmıştı.

Araştırmanın yazarlarından Dr, Emmanuela Gakidou, “Günde bir iki kadeh içki içmenin sizin için iyi olduğu kanısı sadece bir efsane, bu çalışma bu efsaneyi tuzla buz ediyor.” ifadelerini kullanmıştı.