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Ne diyeceği merak ediliyordu! Darbeci Wagner’den Putin’e cevap

Yeniakit Publisher
2023-06-24 13:30:00 - 2023-06-24 13:36:08

Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin'in hainlikle suçladığı, Rusya'da darbe girişiminde bulunan paralı asker şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, teslim olmayı düşünmediklerini söyledi.

Rusya, Ukrayna savaşı devam ederken büyük bir krizin içine düştü.

Savaşta, Ukrayna içindeki birliklerin ciddi bir bölümünü oluşturan paralı asker grubu Wagner, isyan etti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya meydan okuyan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in, Rostov şehrinin kontrolünü ele geçirerek isyana başladı.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği olaylara ilişkin konuşan Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin, olayı darbe olarak nitelendirdi.
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Putin yaptığı açıklamada, "Herhangi bir iç ayaklanma bizim için büyük bir darbedir. Rusya’ya darbedir. Bunun cezasını vereceğiz. Cezası ağır olacaktır." ifadeleri ile Wagner savaşçılarını teslim olmaya çağırdı.

Bu açıklamaya cevap gecikmedi.

 

"Teslim olmayacağız"

Putin'in açıklamalarını değerlendiren Prigojin, Putin'in yanıldığını belirterek teslim olmayacaklarını söyledi:

"Vatana ihanet hususunda Putin tamamen yanılıyor. Biz vatanseveriz. Savaştık ve savaşıyoruz. Hiçbir Wagner savaşçısı kendisini suçlu görerek devlet başkanı veya FSB'nin talebiyle teslim olmak niyetinde değil"

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