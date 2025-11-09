Ne demişsek o Akit uyarmıştı! Sapkınlardan zafer naraları

Sebahattin Ayan İstanbul

Akit’in haklılığı bir kez daha tescillendi. Gazetemizin dün “Bu karar homolara yarar” manşetiyle okuyucularına duyurduğu ve yakın zamanda Meclis’e sunulması beklenen 11’inci Yargı Paketi’nde yer alan LGBTİ+ ahlaksızlığını önlemeye yönelik maddelerin düzenlemeden çıkarıldığını deşifre eden haberimizin ardından eşcinsel sapkınlar kudurdu. Allah’ın lanetlediği eşcinsel sapkınlığı meşrulaştırmaya çalışanlara hapis yolunu açan ve cinsiyet iptali yaşını 18’den 25’e çıkaran düzenlemenin taslaktan çıkarıldığını öğrenen 15 LGBTİ+ derneği, yaptıkları ortak açıklamada zafer çığlıkları atarak, homoluğu yaymak için devam kararı aldı. Kendilerine destek veren feminist kadın örgütlerine, hayvan hakları savunucularına, sözde STK’lara, marjinal sendikalara ve sürekli yanlarında olan CHP, DEM gibi siyasi partilere teşekkür eden sapkın eşcinsel dernekleri, “Bugün bu maddelerin 11. Yargı Paketi’nden çıkarıldığı yönündeki iddialar doğru olsa bile, biz bunun bir zafer değil, bir erteleme olduğunu biliyoruz” diyerek, sözde “mücadeleye devam” kararı aldı. Eşcinsel ahlaksızlığı önlemeye yönelik maddelerin 10 ve 11’inci Yargı Paketi’nden çıkarılmasının kendilerini asla rehavete sürüklemeyeceğini ve mücadelelerini daha da büyüteceklerini ifade eden LGBT+ dernekleri, “Bu nefret maddelerinin, gelecekte başka bir torba yasanın veya anayasa değişikliğinin parçası olarak tekrar karşımıza getirilmesine karşı gardımızı indirmeyeceğiz” diyerek, sapkınlığı meşrulaştırmak için direneceklerini savundu.

İşte o sapkın dernekler:

17 Mayıs Derneği, 20 Kasım Nefret Suçlarıyla Mücadele Derneği, Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER), Genç LGBTİ+ Derneği, HEVİ LGBTİ+ Derneği, Kaos GL Derneği, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği, LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği (LİSTAG), Mersin 7 Renk LGBTİ+ Derneği, Muamma LGBTİ+ Derneği, Özgür Renkler Derneği, Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği, SPoD, ÜniKuir Derneği. Skandal açıklamayı gazetemize değerlendiren uzmanlar, “Sapkınların sadece yasaklardan anladığını, onları cesaretlendirecek geri adımlardan uzak durulması gerektiğini” söylediler.

CAYDIRICI CEZA ŞART

Avukat Kasım Karadaş şunları söyledi: “İstanbul Sözleşmesi ile başlayan yıkıcı radikal feminist girişimler, 6284 sayılı Kanun ile ete kemiğe bürünmüştür. Türkiye her ne kadar sözleşmeden çekildiyse de 6284 halen yürürlüktedir. Kadın hakları üzerinden aile kurumunu ve hatta devleti hedef alan feminist örgütlerin dernek olarak faaliyetlerinin yasaklanması ve 6284 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması gerekmektedir. Milli ve manevi değerlerimize aykırı olan cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet, partner ve benzer kavramların mevzuattan çıkarılmalı ve Aile Yılı olarak ilan edilen bu süreçte Aileyi Koruma Kanunu çıkarılmalıdır. Feminist hareketlerin gençlerimize yönelik her türlü girişimi yasaklanmalı ve bu konuda toplumun bir bütün olarak yozlaşmasına sebebiyet veren ahlaksızlıkların caydırıcı cezalarla önlenmesi Türkiye’nin geleceği açısından hayati öneme sahiptir.”

GERİ ADIM VİCDANI YARALAR

Avukat Emre Tekmen de, şöyle konuştu: “Bu düzenlemeler özgürlük kisvesi altında aile mefhumunu ve fıtri düzeni hedef alan ideolojik dayatmalara karşı hukuki bir zorunluluk, nesillerin korunması adına atılmış proaktif bir adımdı. Koruyucu maddelerin, lobi faaliyetleri ve zafer çığlıkları eşliğinde paketten çıkarılması, yasa koyucunun Anayasal görevinden bir geri adımı ve toplumsal vicdanı yaralayan bir zafiyet göstergesidir. Hukukun caydırıcılığından vazgeçmek, kamu düzenini ve milli değerleri savunmasız bırakmak anlamına gelir; yaşanan durum milli iradenin zafiyete uğratılmasıdır.”

LGBT’DEN KORUMAK MİLLİ GÖREV

Avukat Yasemin Küçükkaya ise şunları dile getirdi: “LGBT konusunu özgürlük penceresinden okumaya çalışanlar, FETÖ’vari yöntemlerle her yerde kök salmaya çalışmakta; tıp otoritelerini dahi baskı altına almaktadır. Türkiye gençlerini bu propaganda baskısından korumak adına kararlı bir irade ortaya koymak zorundadır. Gençlerin ve çocukların sağlıklı bir kimlik gelişimi yaşayabilmesi için cinsel kimlik farkındalığını pekiştirecek eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Ayrıca, her cinsel yönelim bozukluğu yaşayan birey LGBT şemsiyesi altına girmek zorunda değildir. Bu durumun psikolojik bir rahatsızlık olduğunu kabul ederek tedavi olmak isteyen kişilere gerekli destek kolaylaştırılmalı, bu insanlar LGBT lobisinin kucağına itilmemelidir.”

