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Ne DEAŞ'mış! ABD kullanmaktan usanmadı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Irak ile yapılacak olan görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Irak'taki koalisyon kuvvetlerinin tek amacının, DEAŞ'ın yeniden yapılanmasının engellenmesinin sağlanması için Irak kuvvetlerini eğitmek ve onlara danışmanlık yapmak olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 00:27:00 -
Ne DEAŞ'mış! ABD kullanmaktan usanmadı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, "Nisanda Irak hükümeti ile Stratejik Diyaloğumuzu yenilemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu, güvenlikten kültür, ticaret ve iklime kadar birçok alanda ortak çıkarlarımızı tartışmak için önemli bir fırsat olacak." ifadesini kullandı.

Söz konusu toplantılarda, Irak'taki koalisyon kuvvetlerinin tek amacının, DEAŞ'ın yeniden yapılanmasının engellenmesinin sağlanması için Irak kuvvetlerini eğitmek ve onlara danışmanlık yapmak olduğunun vurgulanacağını aktaran Psaki, "ABD, Irak'ın egemenliğine bağlıdır. İki ülke arasındaki Stratejik Çerçeve Anlaşmada belirlenen gelecek ortaklığımız konusunda Iraklı liderler ile önemli görüşmeler yapmayı dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Terör örgütü DEAŞ'ın kurulmasına ilişkin olarak hem ABD'den hem de İran'dan yapılan açıklamalarda defalarca kez DEAŞ'ı ABD'nin kurduğu açıklandı.

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