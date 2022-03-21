Ne çok seveni varmış! DEVA Partili Şahin'den Kuytul provokasyonuna tam destek

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Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul öncülüğündeki grubun, 37 polisi yaralamasına tek kelime etmeyen çevreler, bütün Emniyet mensuplarını hedefe koydu.

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, sokağa çıkıp "dağılın" uyarılarına aldırış etmeyerek olay çıkartanlara tek kelime etmezken, Emniyet Teşkilatı üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı.

Bakan Soylu'nun, orantısız güç uygulayan polisler hakkında harekete geçilmesi talimatını da görmezden gelen DEVA Partili Şahin, şunları söyledi:

Sayın İçişleri Bakanı’nın ‘Tüm tahrik, hakaret ve istismara rağmen orantısız güç uygulamak, bizim yöntemimiz olmamalı idi’ açıklaması son derece talihsiz ve vahimdir. Sayın Bakan’ın emri altındaki kimi polis memurları vatandaşa işkence uygulamış, Sayın Bakan da bu olay nedeniyle vatandaşımızı suçlamıştır. Sayın Bakan bilmelidir ki; hukuk devletinde hiçbir mazeret, vatandaşa uygulanan şiddeti meşru kılmaz.

Birkaç münferit olayı tüm teşkilata yaymakta direnen Şahin, şu ifadelerle devam etti:

Görüntüleri ‘münferit hadise’ olarak nitelemek, yapılanları basite indirgemektir” diyen Şahin, “Bu hukuksuz uygulamalar münferit değil, ülkemizde son yıllarda işkencenin, kötü muamelenin ve hukuksuzluğun kurumsallaştığını bize göstermektedir. Tüm bu görüntüler, Türkiye’yi hukuk devleti haline getirme çabamızın ehemmiyetini ve aciliyetini bir kez daha ispatlamıştır. Kimse, vatandaşın karşısında resmî üniformanın arkasına saklanarak hukukun dışına çıkamaz. Vatandaşın tepesine inen copu kendi etimizde, bedenimizde hissederek, hukuk dışı tüm uygulamalarla mücadele edeceğiz.