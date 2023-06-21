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Spor

Ne Cim-Bom, Ne Kartal, Ne Fener... Öyle bir bomba patlayacak ki...

Yeniakit Publisher
2023-06-21 00:35:00 -
Ne Cim-Bom, Ne Kartal, Ne Fener... Öyle bir bomba patlayacak ki...

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Diagne'nin takımdan ayrılmasıyla birlikte Fiorentina'nın golcüsü Aleksandr Kokorin ile görüşmelere başladı.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Diagne'nin takımdan ayrılmasıyla birlikte Fiorentina'nın golcüsü Aleksandr Kokorin ile görüşmelere başladı.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Mbaye Diagne'nin takımdan ayrılmasıyla birlikte forvet transferini hızlandırdı. Fotomaç'a göre hücum hattını güçlendirmek isteyen kırmızı-siyahlılar, Fiorentina forması giyen 32 yaşındaki Aleksandr Kokorin ile görüşme gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz sezonu Aris Limassol'da geçiren Rus forvet 30 maçta 13 gol katkısı sağladı.

Bonservisi Fiorentina'da olan golcü oyuncunun piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösteriliyor.

47 kez Rusya Milli Takımı'nda görev alan forvet 12 kez gol sevinci yaşadı.
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Aleksandr Kokorin Kimdir?

ACF Fiorentina takımında Forvet mevkinde forma giyen Aleksandr Kokorin, 19 Mart 1991 tarihinde dünyaya gelmiştir. 182 cm boyunda ve 79 kilo olan Aleksandr Kokorin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Geçtiğimiz aylarda; MHP Lideri Devlet Bahçeli, “Stadyumlardan ‘hükümet istifa’ bağırtısının koro halinde seslendirilmesi depremzede kardeşlerimize vahim bir saygısızlıktır. Türk sporunu siyasileştirmeye çalışanlar alçak bir kurgu içindedir. Herkes yerini, yurdunu, haddini, hududunu bilmelidir” dedi. Beşiktaş üyeliğinden istifa eden Bahçeli, “Bundan sonra Karagümrüklüyüm” açıklamasında bulunmuştu.

 

 

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