Ne bu kin? Yoksa Google'cılar da mı 18'den dolar aldı?

Mevlüt Tezel, "Dolar" araması yapıldığında sayfanın üst tarafında görünen anlık dolar kuru modülünü gizleyen, ancak söz konusu kepazelik ortaya çıkınca anında geri adım atıp modülü tekrar göstermeye başlayan Google yetkililerine zor bir soru sordu. Sabah gazetesindeki yazısında, "Dolar 17-18 lirayken Google'daki ilk aramada hemen doların TL karşılığını gösteren modül, şimdi niye ilk aramada gösterilmiyor? Dolar 11 lira olunca niye gizleniyor?" diyen Tezel, "Yoksa birileri mutsuz mu oldu dolar kurunun hızlı düşüşünden" ifadelerini kullandı. İşte o yazı:

"Son 4-5 gündür Google'da 'dolar' araması yapıldığında sayfanın üstünde anlık dolar kuru bilgisini gösteren modül çıkmıyor! Onun yerine 'Dolar kuru bugün ne kadar?', 'Dolar kuru canlı' başlıklı ekonomi sayfaları çıkıyor!

Eskiden 'Dolar' yazınca şak diye doların kaç TL olduğu ortaya çıkardı.

Geçtiğimiz pazartesi günü açıklanan Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabının ardından dolarda büyük bir düşüş yaşandı. Pazartesi günü 18,50'ye kadar çıkan dolar kuru her gün hızla düşüyor.

Ancak Google, dolarda büyük düşüş yaşandığından beri doların TL karşılığını göstermemeye başladı. Böyle olunca 'Dolar kaç tl', 'Dolar kuru', 'Dolar TL' diye ikinci kez arama yapmanız gerekiyor. O zaman kurun kaç TL olduğu çıkıyor!

DonanımHaber'in forum sayfasında bu konu haber oldu ve tartışıldı. Forumdaki editör, durum bir hatadan kaynaklanabilir diye Google'ın arama dilini Türkçe'den farklı bir dile çevirdi ve eskiden olduğu gibi doların TL karşılığını gösteren modül anında çıktı.

KURDAKİ DÜŞÜŞ...

Sanki sadece Türkiye'ye yönelik bir düzenleme yapılmış gibi görünüyor!

Bu, 'Dolar' kelimesine en yüksek reklam teklifini veren internet siteleri, Google aramasında öne çıksın diye yapılmış bir uygulama da olamaz!

Eskiden de 'Dolar' kelimesi için reklam veriliyordu ama 'Dolar' diye arama yaptığınızda ilk, doların TL karşılığını gösteren modül çıkıyordu.

Hemen 'İşte dış güçler' diye espri yapmayın! Enteresan bir durum değil mi? Tam komplo teorisi yapılacak bir olay!

Çok basit bir soru: Dolar 17-18 lirayken Google'daki ilk aramada hemen doların TL karşılığını gösteren modül, şimdi niye ilk aramada gösterilmiyor? Dolar 11 lira olunca niye gizleniyor?

Google'ın Türkiye temsilcisi bu konuda bizi bilgilendirirse sevinirim. Yoksa birileri mutsuz mu oldu dolar kurunun hızlı düşüşünden?"